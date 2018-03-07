Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 марта 2018, 20:42



Глава города Ринат Ахметчин и председатель горсовета Александр Пестряков поздравили норильчанок с Международным женским днем

Этот день всегда ассоциируется с приходом солнца и тепла. И какая бы не была погода в Норильске, все вокруг расцветает от ваших счастливых глаз, улыбок, очарования и нежности. Этот замечательный весенний праздник всегда объединяет нас, мужчин, в стремлении выразить глубину любви и уважения к вам, нашим вторым половинкам. Норильчанки активно участвуют в общественной и экономической жизни города, заняты на производстве, руководят коллективами. В любой работе они блистательны и профессиональны, и это при том, что на их хрупких плечах, помимо прочего, лежат заботы о семье, создании домашнего тепла и уюта. От всей души желаем вам, наши дорогие женщины, неувядающей красоты, счастья, мира и добра! Пусть близкие и друзья окружают вас вниманием и заботой. Пусть в жизни вас всегда сопровождают любовь и уважение, семейное согласие и благополучие.

Просмотров:110 Милые дамы! Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем!Этот день всегда ассоциируется с приходом солнца и тепла. И какая бы не была погода в Норильске, все вокруг расцветает от ваших счастливых глаз, улыбок, очарования и нежности. Этот замечательный весенний праздник всегда объединяет нас, мужчин, в стремлении выразить глубину любви и уважения к вам, нашим вторым половинкам.Норильчанки активно участвуют в общественной и экономической жизни города, заняты на производстве, руководят коллективами. В любой работе они блистательны и профессиональны, и это при том, что на их хрупких плечах, помимо прочего, лежат заботы о семье, создании домашнего тепла и уюта.От всей души желаем вам, наши дорогие женщины, неувядающей красоты, счастья, мира и добра! Пусть близкие и друзья окружают вас вниманием и заботой. Пусть в жизни вас всегда сопровождают любовь и уважение, семейное согласие и благополучие.