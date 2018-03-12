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12 марта 2018, 14:09



В выходные на двухдневном турнире «Заполярный ринг» определились лучшие начинающие боксеры Норильска.

В целом, по его словам, ребята справились неплохо: кто-то показал, что ему еще надо потренироваться и подготовиться, главным образом психологически, а кто-то - что может готовиться даже на выездные соревнования. Следующие крупные местные соревнования, турнир на призы компании «Жар.Птица», который соберет сильнейших боксеров города, пройдет с 23 по 25 марта. Традиционно ожидается и приезд дудинских боксеров. Завершит местный соревновательный сезон турнир «Приз Талнаха», который в этом году намечен на 27-29 апреля. Он подведет итоги всего спортивного сезона, в том числе определит лучших тренеров, чьи спортсмены достигли наивысших результатов в сезоне.

Просмотров:197 Соревнования собрали около сотни спортсменов НПР, самой немногочисленной оказалась команда кайерканцев. В нескольких возрастных группах выступали юноши от 11 до 16 лет. Также матчевые встречи провели ребята 2008 года рождения. «Эти боксеры пока по возрасту не допускаются до официальных соревнований, но под соответствующим врачебным контролем могут проводить матчевые встречи для набора опыта. А вообще «Заполярный ринг» считается турниром для новичков: в соревнованиях выступали ребята, имеющие в своем активе не более 10 боев», - рассказал Максим Трофимов, тренер по боксу ДЮСШ № 4, член правления федерации бокса Норильска.В целом, по его словам, ребята справились неплохо: кто-то показал, что ему еще надо потренироваться и подготовиться, главным образом психологически, а кто-то - что может готовиться даже на выездные соревнования.Следующие крупные местные соревнования, турнир на призы компании «Жар.Птица», который соберет сильнейших боксеров города, пройдет с 23 по 25 марта. Традиционно ожидается и приезд дудинских боксеров. Завершит местный соревновательный сезон турнир «Приз Талнаха», который в этом году намечен на 27-29 апреля. Он подведет итоги всего спортивного сезона, в том числе определит лучших тренеров, чьи спортсмены достигли наивысших результатов в сезоне.