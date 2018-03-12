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12 марта 2018, 14:51



Сегодня, 12 марта, отмечает золотой юбилей АО «Норильскгазпром» - одно из самых северных газодобывающих предприятий России.

12 марта 1968 года Министерство газовой промышленности СССР издало приказ: «О мерах по подготовке к строительству газопровода «Мессояха-Норильск» и обустройству газовых месторождений Усть-Енисейской впадины». Первым из 27 пунктов в нем предписывалось: «…организовать в г.Дудинка Управление строительства газопровода Мессояха - Норильск и газодобывающих предприятий – «Заполярьегаз». В дальнейшем «Заполярьегаз» был преобразован в нынешний «Норильскгазпром». На сегодняшний день газовая система нашей территории разделена на два акционерных общества «Норильскгазпром» и «Таймыргаз», которые надежно и бесперебойно снабжают газом Норильский промышленный район. Общая добыча газа на месторождениях достигла уровня 3,5 млрд куб. метров, максимальная суточная добыча газа в пиковый период составляет до 15 млн куб. метров при существующей потребности в 12-13 млн куб. метров. Разрабатываются сейчас четыре месторождения: Мессояхское газовое и Южно-Соленинское, Северо-Соленинское и Пеляткинское газоконденсатные месторождения. За 50 лет газодобывающая система компании изменилась – с точки зрения внедрения новых технологий, увеличения масштаба и модернизации. На газовых промыслах внедряется автоматический контроль и управление параметрами работы оборудования. Это позволяет более оперативно управлять технологическими параметрами и повысить эффективность процессов добычи газа и его подготовки к транспортировке, обеспечивать надежность работы технологического оборудования и соблюдение требований промышленной безопасности, облегчить труд и повысить производительность работы обслуживающего персонала. В 2018 году добыча газа запланирована в объеме 3 млрд 174 млн куб. м, газового конденсата -112 тысяч тонн. При этом плановый объем поставки газа потребителям муниципального образования город Норильск и Дудинки составит 3 млрд 105 млн куб. м газа.

Просмотров:225 Большой «газовый» юбилей в Норильске ведет отсчет от 12 марта 1968 года, когда для строительства газопровода Мессояха-Норильск было создано управление «Заполярьегаз». Но газовая эпоха начиналась в Норильске на год раньше - в 1967 году, когда в 250 километрах к западу от города, в междуречье Мессояхи и Соленой, нашли месторождение с промышленными запасами газа. 4 марта 1967 года дала фонтан первая скважина на Мессояхском газовом месторождении. Времена тогда были скорыми на дело, и уже через год начиналось уникальное строительство: в полярную ночь, на вечной мерзлоте прокладывали газопровод, аналогов которому еще не было: взять хотя бы тот факт, что плети устанавливали на опорах, а не укладывались под землей, как обычно делается на материке.12 марта 1968 года Министерство газовой промышленности СССР издало приказ: «О мерах по подготовке к строительству газопровода «Мессояха-Норильск» и обустройству газовых месторождений Усть-Енисейской впадины». Первым из 27 пунктов в нем предписывалось: «…организовать в г.Дудинка Управление строительства газопровода Мессояха - Норильск и газодобывающих предприятий – «Заполярьегаз». В дальнейшем «Заполярьегаз» был преобразован в нынешний «Норильскгазпром».На сегодняшний день газовая система нашей территории разделена на два акционерных общества «Норильскгазпром» и «Таймыргаз», которые надежно и бесперебойно снабжают газом Норильский промышленный район.Общая добыча газа на месторождениях достигла уровня 3,5 млрд куб. метров, максимальная суточная добыча газа в пиковый период составляет до 15 млн куб. метров при существующей потребности в 12-13 млн куб. метров.Разрабатываются сейчас четыре месторождения: Мессояхское газовое и Южно-Соленинское, Северо-Соленинское и Пеляткинское газоконденсатные месторождения.За 50 лет газодобывающая система компании изменилась – с точки зрения внедрения новых технологий, увеличения масштаба и модернизации.На газовых промыслах внедряется автоматический контроль и управление параметрами работы оборудования. Это позволяет более оперативно управлять технологическими параметрами и повысить эффективность процессов добычи газа и его подготовки к транспортировке, обеспечивать надежность работы технологического оборудования и соблюдение требований промышленной безопасности, облегчить труд и повысить производительность работы обслуживающего персонала.В 2018 году добыча газа запланирована в объеме 3 млрд 174 млн куб. м, газового конденсата -112 тысяч тонн. При этом плановый объем поставки газа потребителям муниципального образования город Норильск и Дудинки составит 3 млрд 105 млн куб. м газа.