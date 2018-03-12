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12 марта 2018, 15:10



«Строить нельзя отремонтировать». Запятую в этой фразе в отношении жилфонда Норильска предстоит поставить совету по реновации.

«Задача экспертного совета – организовать проведение комплексного исследования состояния жилфонда и вариантов жилищного строительства, определить генерального подрядчика работ», - отметила руководитель направления «Девелопмент» АРН Елена Арсеньева, вошедшая в состав нового совещательного органа. Силами специализированных организаций предстоит досконально изучить текущее состояние жилых домов и объектов незавершенного строительства, определить приемлемые варианты жилищного строительства (на ростверках снесенных зданий с использованием свай и пр.), выявить пригодные для возведения жилья земельные участки. Выводы специалистов документально оформят и представят на рассмотрение краевым и федеральным властям. Итогом всей этой работы должно стать четырехстороннее соглашение о строительстве и сохранении жилфонда на территории Норильска, говорится в сообщении.

Просмотров:240 Решение о создании Совета по реновации жилья при главе Норильска было принято на совещании в администрации города. В состав совета вошли 17 человек – депутаты горсовета, представители администрации Норильска, компании «Норникель» и Агентства развития Норильска. Из числа участников совета будет сформирована экспертная группа по строительству и сохранению жилищного фонда. В нее войдут пять-шесть узкопрофильных специалистов, которые будут готовить конкретные предложения по направлениям, формировать повестку заседаний, сообщается на сайте Агентства развития Норильска.«Задача экспертного совета – организовать проведение комплексного исследования состояния жилфонда и вариантов жилищного строительства, определить генерального подрядчика работ», - отметила руководитель направления «Девелопмент» АРН Елена Арсеньева, вошедшая в состав нового совещательного органа.Силами специализированных организаций предстоит досконально изучить текущее состояние жилых домов и объектов незавершенного строительства, определить приемлемые варианты жилищного строительства (на ростверках снесенных зданий с использованием свай и пр.), выявить пригодные для возведения жилья земельные участки. Выводы специалистов документально оформят и представят на рассмотрение краевым и федеральным властям.Итогом всей этой работы должно стать четырехстороннее соглашение о строительстве и сохранении жилфонда на территории Норильска, говорится в сообщении.