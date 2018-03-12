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12 марта 2018, 15:28



«Норникель» занял четвертую позицию в «Рейтинге работодателей России - 2017».

При подготовке рейтинга оценка компаний-работодателей производилась по трем показателям: мнения соискателей; мнения сотрудников компаний; экспертная оценка эффективности работы департаментов компаний, ответственных за работу с персоналом. К участию в рейтинге допускались организации с численностью персонала не менее ста человек. Мнение соискателей изучалось в ходе их опроса со 2 октября по 31 октября 2017 года по методике, одобренной ВЦИОМом. К голосованию приглашались соискатели — посетители сайта hh.ru, а также иных информационных ресурсов. Мнение сотрудников выясняла в ходе специального исследования компания «ЭКОПСИ Консалтинг», которая изучала уровень вовлеченности сотрудников компаний-участников по трем параметрам: удовлетворенность, лояльность и поддержка инициативы. Сотрудники компаний-работодателей, принявших участие в исследовании, заполняли конфиденциальную онлайн-анкету; на основании их мнения компаниям-работодателям присваивались соответствующие баллы по данному критерию. Эффективность HR-департаментов компаний-работодателей оценивалась на основе опроса сотрудников их подразделений по работе с персоналом. HR-специалисты заполняли при этом профессиональную анкету, разработанную HeadHunter с учетом рекомендаций консультантов PricewaterhouseCoopers Russia B.V. Итоговый балл в «Рейтинге работодателей России» рассчитывался как сумма баллов, набранных в ходе каждого из трех этапов и взвешенных с определенными коэффициентами. Мнению сотрудников и соискателей при этом присваивается весовой коэффициент 40% для каждой из указанных групп, критерию эффективности HR-департаментов — 20%, сообщает РБК+.

Просмотров:245 «Рейтинг» учитывает мнение работающих в компании сотрудников, уровень работы HR-подразделения и интерес к компании со стороны соискателей. Лучшим работодателем по итогам 2017 года стал СИБУР. «Росатом» занял вторую строчку. На третьем месте – NVIDIA. На четвертом и пятом «Норникель» и «Газпром нефть» соответственно.При подготовке рейтинга оценка компаний-работодателей производилась по трем показателям: мнения соискателей; мнения сотрудников компаний; экспертная оценка эффективности работы департаментов компаний, ответственных за работу с персоналом. К участию в рейтинге допускались организации с численностью персонала не менее ста человек. Мнение соискателей изучалось в ходе их опроса со 2 октября по 31 октября 2017 года по методике, одобренной ВЦИОМом. К голосованию приглашались соискатели — посетители сайта hh.ru, а также иных информационных ресурсов. Мнение сотрудников выясняла в ходе специального исследования компания «ЭКОПСИ Консалтинг», которая изучала уровень вовлеченности сотрудников компаний-участников по трем параметрам: удовлетворенность, лояльность и поддержка инициативы. Сотрудники компаний-работодателей, принявших участие в исследовании, заполняли конфиденциальную онлайн-анкету; на основании их мнения компаниям-работодателям присваивались соответствующие баллы по данному критерию.Эффективность HR-департаментов компаний-работодателей оценивалась на основе опроса сотрудников их подразделений по работе с персоналом. HR-специалисты заполняли при этом профессиональную анкету, разработанную HeadHunter с учетом рекомендаций консультантов PricewaterhouseCoopers Russia B.V. Итоговый балл в «Рейтинге работодателей России» рассчитывался как сумма баллов, набранных в ходе каждого из трех этапов и взвешенных с определенными коэффициентами. Мнению сотрудников и соискателей при этом присваивается весовой коэффициент 40% для каждой из указанных групп, критерию эффективности HR-департаментов — 20%, сообщает РБК+.