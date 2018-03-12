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12 марта 2018, 15:44



18 марта в связи проведением массовых мероприятий «Весну-красну встречаем!» будет временно изменена схема следования транспорта.

На время ограничения проезда автовладельцам рекомендовано использовать объездные направления: по Ленинскому проспекту (на участке от улицы 50 лет Октября до Пушкина, на участке от Павлова до Советской), улицам Комсомольской, Кирова, Советской, Павлова. Также на это время будет изменена схема движения общественного транспорта: - маршрут № 2 - по установленному маршруту до остановочного пункта «Соцгород», далее по улицам Октябрьской, 50 лет Октября, Комсомольской, Советской, Ленинскому проспекту, от остановочного пункта «Улица Московская» до остановочного пункта «Бульвар Влюблённых» по установленному маршруту, далее по улицам Советской, Комсомольской, 50 лет Октября, Октябрьской и далее по установленному маршруту; - маршрут № 4 - в прямом направлении: по установленному маршруту до остановочного пункта «Улица Ветеранов», далее по улицам Талнахской, Павлова, Ленинскому проспекту и далее по установленному маршруту; в обратном направлении: по установленному маршруту до остановочного пункта «Аптека», далее по Ленинскому проспекту, улицам Павлова, Талнахская и далее по установленному маршруту; - маршрут № 7а - по установленному маршруту до остановочного пункта «Институт», далее по улицам 50 лет Октября, Комсомольской, Советской, Ленинскому проспекту и далее по установленному маршруту; - маршрут № 7б - по установленному маршруту до остановочного пункта «Бульвар Влюблённых», далее по Ленинскому проспекту, улицам Советской, Комсомольской, 50 лет Октября и далее по установленному маршруту; - маршрут № 12 - в прямом направлении: по установленному маршруту до остановочного пункта «Соцгород», далее по улицам Октябрьской, 50 лет Октября, Комсомольской, Советской, Ленинскому проспекту и далее по установленному маршруту; в обратном направлении: по установленному маршруту до остановочного пункта «Бульвар Влюбленных», далее по Ленинскому проспекту, улицам Советской, Комсомольской, 50 лет Октября, Октябрьской и далее по установленному маршруту; - маршруты № 22 - в прямом направлении: по установленному маршруту до остановочного пункта «Институт», далее по улицам 50 лет Октября, Комсомольской, Советской, Ленинскому проспекту и далее по установленному маршруту; в обратном направлении: по установленному маршруту до остановочного пункта «Бульвар Влюбленных», далее по Ленинскому проспекту, улицам Советской, Комсомольской, 50 лет Октября и далее по установленному маршруту; - маршруты № 26к, № 40 - в прямом направлении: по установленному маршруту до остановочного пункта «Бульвар Влюбленных», далее по Ленинскому проспекту, улицам Советской, Комсомольской, 50 лет Октября и далее по установленному маршруту; в обратном направлении: по установленному маршруту до остановочного пункта «Институт», далее по улицам 50 лет Октября, Комсомольской, Советской, Ленинскому проспекту и далее по установленному маршруту.

Просмотров:230 С 11 до 16 часов в Центральном районе города прекращается движение всех видов транспорта по Ленинскому проспекту на участке от площади Октябрьской до улицы Павлова.На время ограничения проезда автовладельцам рекомендовано использовать объездные направления: по Ленинскому проспекту (на участке от улицы 50 лет Октября до Пушкина, на участке от Павлова до Советской), улицам Комсомольской, Кирова, Советской, Павлова.Также на это время будет изменена схема движения общественного транспорта:- маршрут № 2 - по установленному маршруту до остановочного пункта «Соцгород», далее по улицам Октябрьской, 50 лет Октября, Комсомольской, Советской, Ленинскому проспекту, от остановочного пункта «Улица Московская» до остановочного пункта «Бульвар Влюблённых» по установленному маршруту, далее по улицам Советской, Комсомольской, 50 лет Октября, Октябрьской и далее по установленному маршруту;- маршрут № 4 - в прямом направлении: по установленному маршруту до остановочного пункта «Улица Ветеранов», далее по улицам Талнахской, Павлова, Ленинскому проспекту и далее по установленному маршруту; в обратном направлении: по установленному маршруту до остановочного пункта «Аптека», далее по Ленинскому проспекту, улицам Павлова, Талнахская и далее по установленному маршруту;- маршрут № 7а - по установленному маршруту до остановочного пункта «Институт», далее по улицам 50 лет Октября, Комсомольской, Советской, Ленинскому проспекту и далее по установленному маршруту;- маршрут № 7б - по установленному маршруту до остановочного пункта «Бульвар Влюблённых», далее по Ленинскому проспекту, улицам Советской, Комсомольской, 50 лет Октября и далее по установленному маршруту;- маршрут № 12 - в прямом направлении: по установленному маршруту до остановочного пункта «Соцгород», далее по улицам Октябрьской, 50 лет Октября, Комсомольской, Советской, Ленинскому проспекту и далее по установленному маршруту; в обратном направлении: по установленному маршруту до остановочного пункта «Бульвар Влюбленных», далее по Ленинскому проспекту, улицам Советской, Комсомольской, 50 лет Октября, Октябрьской и далее по установленному маршруту;- маршруты № 22 - в прямом направлении: по установленному маршруту до остановочного пункта «Институт», далее по улицам 50 лет Октября, Комсомольской, Советской, Ленинскому проспекту и далее по установленному маршруту; в обратном направлении: по установленному маршруту до остановочного пункта «Бульвар Влюбленных», далее по Ленинскому проспекту, улицам Советской, Комсомольской, 50 лет Октября и далее по установленному маршруту;- маршруты № 26к, № 40 - в прямом направлении: по установленному маршруту до остановочного пункта «Бульвар Влюбленных», далее по Ленинскому проспекту, улицам Советской, Комсомольской, 50 лет Октября и далее по установленному маршруту; в обратном направлении: по установленному маршруту до остановочного пункта «Институт», далее по улицам 50 лет Октября, Комсомольской, Советской, Ленинскому проспекту и далее по установленному маршруту.