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12 марта 2018, 16:03



Цыплят вывели, выведем и перепёлок! Инновационная лаборатория «Фаблаб-Норильск» объявляет новый конкурс инкубаторов.

В этот раз участникам предлагается вывести перепелок. Опыт прошлогоднего конкурса показал, что в северных условиях вывести потомство в инкубаторах вполне реально. В инженерно-техническом конкурсе могут участвовать все желающие: индивидуально или в составе команд. Главное условие - инкубаторы должны быть собраны самостоятельно, хотя допустимо использование готовых контроллеров температуры и влажности. Сотрудники "Фаблаба" готовы оказать любую помощь в сборке электроники, а также проконсультировать по вопросу инкубации яиц. По итогам конкурса в мае будет выявлен победитель, который получит денежный приз. Заявки на участие принимаются на электронную почту по адресу: info@norlab.ru. Телефон для справок 8-913-505-96-05.

Просмотров:198 Первый эксперимент с самодельными инкубаторами "Фаблаб" проводил в прошлом году. Тогда, в мае 2017 года, в инкубаторах норильских конкурсантов появились на свет семь курочек и петушков декоративных пород. Их выкормили, вырастили, сегодня они живут в одном из птичьих хозяйств города.В этот раз участникам предлагается вывести перепелок. Опыт прошлогоднего конкурса показал, что в северных условиях вывести потомство в инкубаторах вполне реально. В инженерно-техническом конкурсе могут участвовать все желающие: индивидуально или в составе команд. Главное условие - инкубаторы должны быть собраны самостоятельно, хотя допустимо использование готовых контроллеров температуры и влажности.Сотрудники "Фаблаба" готовы оказать любую помощь в сборке электроники, а также проконсультировать по вопросу инкубации яиц. По итогам конкурса в мае будет выявлен победитель, который получит денежный приз.Заявки на участие принимаются на электронную почту по адресу: info@norlab.ru. Телефон для справок 8-913-505-96-05.