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12 марта 2018, 16:22



Норильская полиция присоединилась к общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Норильчане, как и жители всего Красноярского края, также могут оказать содействие в мониторинге сети Интернет с целью выявления сайтов и лиц, осуществляющих распространение запрещенных веществ. Акция проводится с 12 по 23 марта. Если вам известны факты употребления или распространения наркотических средств, сообщайте о них на телефон доверия ГУ МВД России по Красноярскому краю 8(391) 245-96-46.

Просмотров:221 Цель акции состоит в получении информации о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, проверок мест массового пребывания несовершеннолетних. Кроме того, полицейские примут предложения граждан в сфере совершенствования работы по противодействию преступности, профилактики наркомании, лечения и реабилитации зависимых.Норильчане, как и жители всего Красноярского края, также могут оказать содействие в мониторинге сети Интернет с целью выявления сайтов и лиц, осуществляющих распространение запрещенных веществ.Акция проводится с 12 по 23 марта.Если вам известны факты употребления или распространения наркотических средств, сообщайте о них на телефон доверия ГУ МВД России по Красноярскому краю 8(391) 245-96-46.