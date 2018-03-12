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12 марта 2018, 16:44



Сегодня - последний день, когда можно подать заявление о голосовании по месту фактического пребывания.

12 марта - последний день, когда есть такая возможность. Для этого нужно обратиться в МФЦ, участковую избирательную комиссию или на интернет-портале «Госуслуги». Кроме этого, в России завершилось составление списков избирателей по каждому избирательному участку. Данные передавались из отделов ЗАГС, судов, военкоматов, миграционных служб и обобщались муниципалитетами. Уточнение списков избирателей продлится до дня голосования включительно.

Просмотров:201 Почти четыре миллиона россиян решили голосовать на выборах не на домашнем участке, а по месту фактического пребывания. Именно столько заявлений было получено, по данным на 10 утра 11 марта, сообщается на сайте vesti.ru. Подать их можно было с 31 января.12 марта - последний день, когда есть такая возможность. Для этого нужно обратиться в МФЦ, участковую избирательную комиссию или на интернет-портале «Госуслуги».Кроме этого, в России завершилось составление списков избирателей по каждому избирательному участку. Данные передавались из отделов ЗАГС, судов, военкоматов, миграционных служб и обобщались муниципалитетами. Уточнение списков избирателей продлится до дня голосования включительно.