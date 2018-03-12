Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 марта 2018, 16:48



Конфликт исчерпан. «Интеррос» и «Русал» договорились о покупке 4% акций «Норникеля».

Напомним, суд установил ограничения на продажу в связи с иском компании «Русала» Олега Дерипаски. В компании считают, что предполагавшаяся продажа 4% «Интерросу» нарушала акционерное соглашение. После чего стороны договорились, что «Русал» и «Интеррос» выкупят 4% ГМК у Crispian пропорционально своим долям в «Норникеле». Сделка по купле-продаже может быть закрыта уже на текущей неделе. После этого доля «Интерроса» в «Норникеле» достигнет 32,56%, а «Русал» будет владеть 29,73% акций компании. Как сообщает РБК, Олег Дерипаска, Владимир Потанин и Роман Абрамович лично гарантируют выполнение условий соглашения. Однако окончательное решение по данному вопросу будет принято Высоким судом Лондона, заседание которого назначено на май. Однако если суд признает правоту алюминиевой компании, сделка будет признана недействительной и ее незамедлительно аннулируют, говорится в сообщении.

Просмотров:221 Две корпорации «Русал» и «Интеррос» намерены приобрести по 2% акций «Норильского никеля» у Романа Абрамовича, сообщает runews24.ru.Напомним, суд установил ограничения на продажу в связи с иском компании «Русала» Олега Дерипаски. В компании считают, что предполагавшаяся продажа 4% «Интерросу» нарушала акционерное соглашение. После чего стороны договорились, что «Русал» и «Интеррос» выкупят 4% ГМК у Crispian пропорционально своим долям в «Норникеле».Сделка по купле-продаже может быть закрыта уже на текущей неделе. После этого доля «Интерроса» в «Норникеле» достигнет 32,56%, а «Русал» будет владеть 29,73% акций компании.Как сообщает РБК, Олег Дерипаска, Владимир Потанин и Роман Абрамович лично гарантируют выполнение условий соглашения. Однако окончательное решение по данному вопросу будет принято Высоким судом Лондона, заседание которого назначено на май.Однако если суд признает правоту алюминиевой компании, сделка будет признана недействительной и ее незамедлительно аннулируют, говорится в сообщении.