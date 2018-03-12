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12 марта 2018, 16:49



В воскресенье каратисты всех клубов Норильска выступили на II турнире «Олимпийские надежды».

«Спасибо всем участникам соревнований, а также зрителям, которые пришли поддержать ребят. В этом году турнир получился не очень масштабным, но он все равно важен для наработки соревновательной практики спортсменов, - отметил главный судья соревнований Алексей Нуркенов. – За помощь в организации соревнований я благодарю спонсоров: ООО «Санор», ООО «Артель», ЛДПР, а также ИП Владимира Попеску». Победители и призеры получили изготовленные специально для турнира комплекты медалей. Следующие крупные городские соревнования для каратистов пройдут в Талнахе: «Заполярный пояс» запланирован на 8 апреля. Закрытием сезона на городском уровне станет традиционный турнир, посвященный 9 Мая.

Просмотров:219 В этом году соревнования не собрали большого числа участников: часть ребят выехала в составе сборной края на первенство Сибири по молодежи, еще часть не справилась с весенним пиком заболеваемости. Вышедшие на татами каратисты нескольких возрастных групп выступали как в категории «ката», так и в «кумите»: ребята 14-15 лет соревновались в ката и кумите, 16-17 лет - в кумите, в 16 и старше – в ката.«Спасибо всем участникам соревнований, а также зрителям, которые пришли поддержать ребят. В этом году турнир получился не очень масштабным, но он все равно важен для наработки соревновательной практики спортсменов, - отметил главный судья соревнований Алексей Нуркенов. – За помощь в организации соревнований я благодарю спонсоров: ООО «Санор», ООО «Артель», ЛДПР, а также ИП Владимира Попеску».Победители и призеры получили изготовленные специально для турнира комплекты медалей.Следующие крупные городские соревнования для каратистов пройдут в Талнахе: «Заполярный пояс» запланирован на 8 апреля. Закрытием сезона на городском уровне станет традиционный турнир, посвященный 9 Мая.