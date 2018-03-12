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12 марта 2018, 17:05



Завершился четвертый открытый чемпионат Норильска по армейскому рукопашному бою.

«Для нас это новый опыт – проведение турнира сразу на двух площадках. Тем не менее все прошло без эксцессов, а участники показали бойцовский характер с обилием зрелищных и эмоциональных поединков. И что самое важное – серьезных травм не было. Для проведения соревнований достойного уровня необходима и профессиональная подготовка судейских бригад. С этой задачей, к счастью, мы справились - перед турниром провели ряд дополнительных судейских семинаров», - отметил Виктор Диконенко. По итогам состязаний среди наиболее подготовленных спортсменов победу праздновали Рауф Гурбанов в весовой категории до 60 кг, Марсель Агабалаев (до 65 кг), Денис Гамзатов (до 70 кг), Алексей Костарнов (до 75 кг), Сергей Лысаков (до 80 кг), Алексей Холудоров (до 85 кг) и Фазиль Талибов (свыше 85 кг). Сегодня в Большом Норильске АРБ занимаются 197 спортсменов. Еще около 30 человек тренируются в дудинском отделении.

Просмотров:203 Турнир продлился два дня и проходил в спортивных залах «Горняк» (Талнах) и «Геркулес» (Центральный район) с участием порядка 130 спортсменов, в том числе из Дудинки. По словам президента федерации "АРБ Норильск" Виктора Диконенко, соревнования были приурочены предстоящим выборам президента страны.«Для нас это новый опыт – проведение турнира сразу на двух площадках. Тем не менее все прошло без эксцессов, а участники показали бойцовский характер с обилием зрелищных и эмоциональных поединков. И что самое важное – серьезных травм не было. Для проведения соревнований достойного уровня необходима и профессиональная подготовка судейских бригад. С этой задачей, к счастью, мы справились - перед турниром провели ряд дополнительных судейских семинаров», - отметил Виктор Диконенко.По итогам состязаний среди наиболее подготовленных спортсменов победу праздновали Рауф Гурбанов в весовой категории до 60 кг, Марсель Агабалаев (до 65 кг), Денис Гамзатов (до 70 кг), Алексей Костарнов (до 75 кг), Сергей Лысаков (до 80 кг), Алексей Холудоров (до 85 кг) и Фазиль Талибов (свыше 85 кг).Сегодня в Большом Норильске АРБ занимаются 197 спортсменов. Еще около 30 человек тренируются в дудинском отделении.