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12 марта 2018, 17:07



Определился победитель Ночной хоккейной лиги от Норильска. На всероссийский финал в Сочи поедет «Алит НОК».

В групповом этапе первое место занял «Алит НОК», во всех 12 играх одержавший победы и, таким образом, набравший 36 очков. Следом расположились «Ремонтник» - 16 очков, «Заполярник» - 10 очков и «Таймыр» - 9 очков. В 1/2 финала «Алит НОК» также был сильнее, выбив из борьбы «Таймыр» - 8:0 и 4:3. «Ремонтник», в свою очередь, обошел «Заполярник» - 4:2 и 6:1. В финале, который состоялся во Дворце спорта «Арктика», «Алит НОК» доказал свой класс и разобрался с оппонентом - 10:3 и 9:5. Финал 7-го фестиваля Ночной хоккейной лиги пройдет в Сочи с 3 по 17 мая с участием сильнейших команд со всей страны и обещает стать самым массовым за всю историю соревнований.

Просмотров:210 Напомним, что первый розыгрыш НХЛ (Ночная хоккейная лига) в Норильске стартовал в конце прошлого года. В дивизионе «Любитель 40+» конференции «Север» Красноярского края были заявлены четыре дружины: норильские «Заполярник», «Ремонтник» и «Алит НОК», а также дудинский «Таймыр». Командам предстояло провести игры по круговой системе (четыре круга), после чего на стадии плей-офф выявить победителя.В групповом этапе первое место занял «Алит НОК», во всех 12 играх одержавший победы и, таким образом, набравший 36 очков. Следом расположились «Ремонтник» - 16 очков, «Заполярник» - 10 очков и «Таймыр» - 9 очков. В 1/2 финала «Алит НОК» также был сильнее, выбив из борьбы «Таймыр» - 8:0 и 4:3. «Ремонтник», в свою очередь, обошел «Заполярник» - 4:2 и 6:1. В финале, который состоялся во Дворце спорта «Арктика», «Алит НОК» доказал свой класс и разобрался с оппонентом - 10:3 и 9:5.Финал 7-го фестиваля Ночной хоккейной лиги пройдет в Сочи с 3 по 17 мая с участием сильнейших команд со всей страны и обещает стать самым массовым за всю историю соревнований.