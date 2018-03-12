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12 марта 2018, 17:37



Сегодня в Норильске стартовала ежегодная благотворительная акция «Сохраним память Великой Победы!».

«В свое время акция появилась благодаря активистам района Кайеркан, – рассказывает Евгений Тихонов, начальник отдела молодежной политики. - Ежегодно количество желающих принять участие в акции увеличивается. Так, в прошлом году силами горожан было собрано два миллиона 187 тысяч рублей и каждый из 81 ветерана получил подарок в размере 27 тысяч рублей». По словам председателя благотворительного фонда «Территория добра» Натальи Солодовник, такая акция проходит не во всех городах страны, и Норильск может гордиться, что из года в год на протяжении многих лет северяне активно участвуют в ней и чутко реагируют и на личные просьбы ветеранов. «На самом деле такая материальная поддержка – это то малое, что мы можем сделать для людей, благодаря которым мы можем жить в мирное время. К сожалению, время неумолимо, и с каждым годом этих героических людей становится все меньше и меньше, и тем ценны мгновения общения с ними. Сегодня в городе живут 67 ветеранов. В наших силах сделать праздник для них особенным», – добавила Наталья Солодовник. В рамках акции по районам города будет размещено 14 ящиков-накопителей для сбора средств. Шесть из них установят в Центральном районе по адресам: ул. Советская, 9 (Молодежный центр), ул. Нансена, 69 (административно-деловой центр), ул. Севастопольская, 4 (благотворительный фонд «Территория добра»), а также в магазинах «Жар.Птица» на ул. Кирова, 13, и ул. Талнахской, 30, и в магазине «Подсолнух» на пл. Металлургов, 10. Три ящика-накопителя появятся в районе Талнах в магазинах «Океан» по ул. Рудная, 7а, в «Подсолнухе» на ул. Бауманской, 9, и в КДЦ им. В. Высоцкого. Четыре ящика установят в Кайеркане: в «Подсолнухе» на ул. Надеждинской, 14, в «Океане» на ул. Шахтерской, 12, в «Зеленой линии» на ул. Победы, 1а, а также в КДЦ «Юбилейный». Кроме этого, один ящик установят в административном здании «Общественный центр» в поселке Снежногорск. Внести свою лепту и принять участие в акции можно и обратившись в любой филиал Сбербанка, перечислив деньги на лицевой счет благотворительного фонда «Территория добра» через кассира или через банкомат Сбербанка. Сейчас завершается работа по активации кнопки беспроцентного внесения денежных средств через все терминалы Сбербанка. Телефоны для справок: - Центральный район – 43-70-70 и 49-22-33; - район Кайеркан - 39-14-88; - район Талнах – 45-22-55.

Просмотров:215 Акция проводится с марта по май уже больше десяти лет. В этом году она продлится до 8 мая. Организаторы - отдел молодежной политики администрации города, благотворительный фонд «Территория добра», постоянный партнер - Сбербанк. Акция направлена на оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны как знак признания их заслуг перед Отечеством. Сами ветераны такой подарок называют праздничной премией к Дню Победы.«В свое время акция появилась благодаря активистам района Кайеркан, – рассказывает Евгений Тихонов, начальник отдела молодежной политики. - Ежегодно количество желающих принять участие в акции увеличивается. Так, в прошлом году силами горожан было собрано два миллиона 187 тысяч рублей и каждый из 81 ветерана получил подарок в размере 27 тысяч рублей».По словам председателя благотворительного фонда «Территория добра» Натальи Солодовник, такая акция проходит не во всех городах страны, и Норильск может гордиться, что из года в год на протяжении многих лет северяне активно участвуют в ней и чутко реагируют и на личные просьбы ветеранов.«На самом деле такая материальная поддержка – это то малое, что мы можем сделать для людей, благодаря которым мы можем жить в мирное время. К сожалению, время неумолимо, и с каждым годом этих героических людей становится все меньше и меньше, и тем ценны мгновения общения с ними. Сегодня в городе живут 67 ветеранов. В наших силах сделать праздник для них особенным», – добавила Наталья Солодовник.В рамках акции по районам города будет размещено 14 ящиков-накопителей для сбора средств. Шесть из них установят в Центральном районе по адресам: ул. Советская, 9 (Молодежный центр), ул. Нансена, 69 (административно-деловой центр), ул. Севастопольская, 4 (благотворительный фонд «Территория добра»), а также в магазинах «Жар.Птица» на ул. Кирова, 13, и ул. Талнахской, 30, и в магазине «Подсолнух» на пл. Металлургов, 10. Три ящика-накопителя появятся в районе Талнах в магазинах «Океан» по ул. Рудная, 7а, в «Подсолнухе» на ул. Бауманской, 9, и в КДЦ им. В. Высоцкого. Четыре ящика установят в Кайеркане: в «Подсолнухе» на ул. Надеждинской, 14, в «Океане» на ул. Шахтерской, 12, в «Зеленой линии» на ул. Победы, 1а, а также в КДЦ «Юбилейный». Кроме этого, один ящик установят в административном здании «Общественный центр» в поселке Снежногорск.Внести свою лепту и принять участие в акции можно и обратившись в любой филиал Сбербанка, перечислив деньги на лицевой счет благотворительного фонда «Территория добра» через кассира или через банкомат Сбербанка. Сейчас завершается работа по активации кнопки беспроцентного внесения денежных средств через все терминалы Сбербанка.Телефоны для справок:- Центральный район – 43-70-70 и 49-22-33;- район Кайеркан - 39-14-88;- район Талнах – 45-22-55.