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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:57 Сегодня 95-летний юбилей отмечает норильчанка Мария Афанасьевна Хаустова, ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла
18:43 Грете требуется помощь неравнодушных норильчан! Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» объявил сбор средств на лечение собаки
18:21 Очередная жертва Интернет «ловушек». Житель Норильска, пытаясь получить кредит, лишился 40 тысяч рублей
18:15 Более 600 участников, два десятка коллективов приняли участие в XI региональном фестивале по современным танцевальным направлениям «Сияние Севера – 2018»
18:02 В Норильске продолжает регистрироваться неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом
17:59 Норильск выходит на международный уровень. В нашем городе проходит фестиваль итальянской культуры «Здравствуй, Норильск!».
17:54 До Красноярского экономического форума - 2018 остался ровно месяц, для участия в нем зарегистрировалось уже более 2700 человек.
17:37 Сегодня в Норильске стартовала ежегодная благотворительная акция «Сохраним память Великой Победы!».
17:07 Определился победитель Ночной хоккейной лиги от Норильска. На всероссийский финал в Сочи поедет «Алит НОК».
17:05 Завершился четвертый открытый чемпионат Норильска по армейскому рукопашному бою.
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