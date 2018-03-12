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12 марта 2018, 17:54



До Красноярского экономического форума - 2018 остался ровно месяц, для участия в нем зарегистрировалось уже более 2700 человек.

Напомним, мероприятие пройдет с 12 по 14 апреля в МВДЦ «Сибирь». Пятнадцатый по счету форум заявлен как стратегическое мероприятие: его тема - "Россия 2018-2024: реализуя потенциал". Участникам предстоит обсудить ближайшее будущее страны с ориентацией на человека в следующем политическом цикле. Планируется развивать механизмы стратегического планирования и проектного управления. Заполнить заявку на участие можно на сайте krasnoforum.ru

Просмотров:195 В Красноярске продолжается регистрация участников предстоящего экономического форума. Ранее в качестве участников форума зарегистрировались представители федеральных министерств, сенаторы, депутаты Государственной думы, крупные бизнесмены из десятков регионов России, а также иностранные гости, представляющие правительства и посольства своих государств.Напомним, мероприятие пройдет с 12 по 14 апреля в МВДЦ «Сибирь». Пятнадцатый по счету форум заявлен как стратегическое мероприятие: его тема - "Россия 2018-2024: реализуя потенциал". Участникам предстоит обсудить ближайшее будущее страны с ориентацией на человека в следующем политическом цикле. Планируется развивать механизмы стратегического планирования и проектного управления.Заполнить заявку на участие можно на сайте krasnoforum.ru