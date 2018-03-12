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12 марта 2018, 17:59



Норильск выходит на международный уровень. В нашем городе проходит фестиваль итальянской культуры «Здравствуй, Норильск!».

«Символично то, что мы начали свой проект именно с Италии, – говорит Наталья Федянина. – В этом году русские сезоны наводнили Италию и буквально наполнили ее русской культурой. В свою очередь нам тоже достался небольшой кусочек тепла и темперамента этой средиземноморской страны. Хочу выразить благодарность итальянскому институту культуры при посольстве Италии в Москве». Программа фестиваля состоит из двух частей: показа нового итальянского кино и двух фотовыставок Viva l’Italia и «Отсутствие. Свет воспоминаний». «Я думаю норильчанам будет интересно воочию увидеть фотографии из Национального музея кино в Турине, на которых увековечены звезды итальянского кинематографа: Джина Лоллобриджида, Софи Лорен, Марчелло Мастроянни, запечатленные в 1959-94 годы фотографом Анжело Фронтони, - отмечает Ольга Страда, киновед и директор института итальянской культуры. – Эти работы публиковались в различных итальянских и иностранных журналах и изданиях. Выставка Viva l’Italia открывает жителям Норильска еще одну сторону жизни этих медийных людей. Особенно интересны фото со съемочных площадок. Еще одна интересная выставка, которую нужно обязательно посетить – это «Отсутствие. Свет воспоминаний», автор которой актриса современного итальянского кино Кьяра Казелли. Ее работы невероятны и притягивают взгляд. Перед ними замираешь, как перед живописными полотнами. Ну и, конечно, никак нельзя обойти вниманием пять фильмов итальянских режиссеров. Это самые яркие, характерные работы, созданные за последние годы режиссерами Италии». Фестиваль итальянской культуры привлек на свои выставки и кинопросмотры довольно много горожан, и сеньора Страда говорит, что иначе и быть не могло, ведь все дело в самой Италии. Кинопоказы итальянского кино продлятся в музее до 14 марта, а выставки будут работать до 22 апреля. Телефон кассы музея Норильска 46-13-26.

Просмотров:261 Фестиваль Ciao, Norilsk! стал первой программой нового проекта норильского музея. По словам директора музея Натальи Федяниной, этот проект – знакомство с различными культурами и некое приветствие странам, дружественным заполярному городу.«Символично то, что мы начали свой проект именно с Италии, – говорит Наталья Федянина. – В этом году русские сезоны наводнили Италию и буквально наполнили ее русской культурой. В свою очередь нам тоже достался небольшой кусочек тепла и темперамента этой средиземноморской страны. Хочу выразить благодарность итальянскому институту культуры при посольстве Италии в Москве».Программа фестиваля состоит из двух частей: показа нового итальянского кино и двух фотовыставок Viva l’Italia и «Отсутствие. Свет воспоминаний».«Я думаю норильчанам будет интересно воочию увидеть фотографии из Национального музея кино в Турине, на которых увековечены звезды итальянского кинематографа: Джина Лоллобриджида, Софи Лорен, Марчелло Мастроянни, запечатленные в 1959-94 годы фотографом Анжело Фронтони, - отмечает Ольга Страда, киновед и директор института итальянской культуры. – Эти работы публиковались в различных итальянских и иностранных журналах и изданиях. Выставка Viva l’Italia открывает жителям Норильска еще одну сторону жизни этих медийных людей. Особенно интересны фото со съемочных площадок. Еще одна интересная выставка, которую нужно обязательно посетить – это «Отсутствие. Свет воспоминаний», автор которой актриса современного итальянского кино Кьяра Казелли. Ее работы невероятны и притягивают взгляд. Перед ними замираешь, как перед живописными полотнами. Ну и, конечно, никак нельзя обойти вниманием пять фильмов итальянских режиссеров. Это самые яркие, характерные работы, созданные за последние годы режиссерами Италии».Фестиваль итальянской культуры привлек на свои выставки и кинопросмотры довольно много горожан, и сеньора Страда говорит, что иначе и быть не могло, ведь все дело в самой Италии.Кинопоказы итальянского кино продлятся в музее до 14 марта, а выставки будут работать до 22 апреля.Телефон кассы музея Норильска 46-13-26.