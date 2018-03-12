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12 марта 2018, 18:02



В Норильске продолжает регистрироваться неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, в регионе преимущественно циркулировали вирусы не гриппозной этиологии. Тем не менее, специалисты Роспотребнадзора напоминают о необходимости профилактики заболевания гриппом и ОРВИ, для чего следует избегать контакта с больными людьми, как можно чаще мыть руки и воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. «При появлении первых признаков заболевания необходимо остаться дома и вызвать врача. Вовремя начатое лечение существенно снижает риск развития осложнений», - отмечают специалисты.

Просмотров:264 Данные оперативного контроля Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске за заболеваемостью респираторными инфекциями говорят о том, что за прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 1026 человек. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом составил 57,4 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 34,6%. Не наблюдается превышения эпидемического порога во всех возрастных группах.По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, в регионе преимущественно циркулировали вирусы не гриппозной этиологии.Тем не менее, специалисты Роспотребнадзора напоминают о необходимости профилактики заболевания гриппом и ОРВИ, для чего следует избегать контакта с больными людьми, как можно чаще мыть руки и воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей.«При появлении первых признаков заболевания необходимо остаться дома и вызвать врача. Вовремя начатое лечение существенно снижает риск развития осложнений», - отмечают специалисты.