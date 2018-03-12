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12 марта 2018, 18:15



Более 600 участников, два десятка коллективов приняли участие в XI региональном фестивале по современным танцевальным направлениям «Сияние Севера – 2018»

В течение двух дней жюри пришлось отсмотреть выступления 630 детей самого разного возраста из 19 хореографических коллективов всех районов города. В субботу коллективы представили сольные номера и дуэты, а в воскресенье выступали ансамбли. Артисты из Дудинки в этот раз приехать на фестиваль не смогли. Номинаций в данном турнире не мало, соответственно, и победителей было определено множество, однако организаторы обозначили лидеров «Сияния Севера» этого года. Это ансамбли «Шкода» и «Фристайл» городского Центра культуры, «Тагридис» Центра внешкольной работы, «Самоцветы» и «Надежда» кайерканского Дома детского творчества, «сНежный» и «Талнахский перепляс» Дворца творчества детей и молодежи, а также – «Брейкинг-пойнт» социально-образовательного центра. Основная задача такого рода фестивалей - поддержка и развитие детского танцевального творчества. Организаторы с задачей справились, создав для участников настоящий праздник танца.

Просмотров:234 Турнир проходил в минувшие выходные в рамках городского воспитательного проекта «Школьный корабль XXI века». Состязание организовали в большом зале спортивного комплекса «Талнах», где ребята могли танцевать, не ограничивая себя пределами сцены.В течение двух дней жюри пришлось отсмотреть выступления 630 детей самого разного возраста из 19 хореографических коллективов всех районов города. В субботу коллективы представили сольные номера и дуэты, а в воскресенье выступали ансамбли. Артисты из Дудинки в этот раз приехать на фестиваль не смогли.Номинаций в данном турнире не мало, соответственно, и победителей было определено множество, однако организаторы обозначили лидеров «Сияния Севера» этого года. Это ансамбли «Шкода» и «Фристайл» городского Центра культуры, «Тагридис» Центра внешкольной работы, «Самоцветы» и «Надежда» кайерканского Дома детского творчества, «сНежный» и «Талнахский перепляс» Дворца творчества детей и молодежи, а также – «Брейкинг-пойнт» социально-образовательного центра.Основная задача такого рода фестивалей - поддержка и развитие детского танцевального творчества. Организаторы с задачей справились, создав для участников настоящий праздник танца.