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12 марта 2018, 18:21

Очередная жертва Интернет «ловушек». Житель Норильска, пытаясь получить кредит, лишился 40 тысяч рублей


В дежурную часть полиции обратился 22-летний местный житель и сообщил, что неизвестные лица путем обмана похитили у него денежные средства.
Полицейские установили, что в сети Интернет потерпевший оставил онлайн-заявку на получение кредита в 150 тысяч рублей. После чего норильчанину перезвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, убедил потерпевшего переводить на указанные им счета денежные средства: сначала в виде страховки за кредит в размере 13 тысяч, затем около 3 тысяч за оформление, следом - 12,5 тысяч за курьерскую доставку. В завершение мужчине поступил еще один звонок с сообщением о том, что курьер деньги не получил и норильчанин оплатил требуемую сумму повторно. Всего злоумышленникам удалось похитить денежные средства на сумму около 41 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норнильску.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по установлению подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Отметим, что, предупреждая горожан о мошенниках, сотрудники норильской полиции уже сообщали об аналогичных случаях. В очередной раз стражи порядка рекомендуют гражданам быть предусмотрительнее при оформлении услуг в сети Интернет и воздержаться от сомнительных предложений.

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