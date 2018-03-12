Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 марта 2018, 18:21



Очередная жертва Интернет «ловушек». Житель Норильска, пытаясь получить кредит, лишился 40 тысяч рублей

Полицейские установили, что в сети Интернет потерпевший оставил онлайн-заявку на получение кредита в 150 тысяч рублей. После чего норильчанину перезвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, убедил потерпевшего переводить на указанные им счета денежные средства: сначала в виде страховки за кредит в размере 13 тысяч, затем около 3 тысяч за оформление, следом - 12,5 тысяч за курьерскую доставку. В завершение мужчине поступил еще один звонок с сообщением о том, что курьер деньги не получил и норильчанин оплатил требуемую сумму повторно. Всего злоумышленникам удалось похитить денежные средства на сумму около 41 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норнильску. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по установлению подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отметим, что, предупреждая горожан о мошенниках, сотрудники норильской полиции уже сообщали об аналогичных случаях. В очередной раз стражи порядка рекомендуют гражданам быть предусмотрительнее при оформлении услуг в сети Интернет и воздержаться от сомнительных предложений.

Просмотров:257 В дежурную часть полиции обратился 22-летний местный житель и сообщил, что неизвестные лица путем обмана похитили у него денежные средства.Полицейские установили, что в сети Интернет потерпевший оставил онлайн-заявку на получение кредита в 150 тысяч рублей. После чего норильчанину перезвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, убедил потерпевшего переводить на указанные им счета денежные средства: сначала в виде страховки за кредит в размере 13 тысяч, затем около 3 тысяч за оформление, следом - 12,5 тысяч за курьерскую доставку. В завершение мужчине поступил еще один звонок с сообщением о том, что курьер деньги не получил и норильчанин оплатил требуемую сумму повторно. Всего злоумышленникам удалось похитить денежные средства на сумму около 41 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норнильску.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по установлению подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Отметим, что, предупреждая горожан о мошенниках, сотрудники норильской полиции уже сообщали об аналогичных случаях. В очередной раз стражи порядка рекомендуют гражданам быть предусмотрительнее при оформлении услуг в сети Интернет и воздержаться от сомнительных предложений.