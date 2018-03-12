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12 марта 2018, 18:43



Грете требуется помощь неравнодушных норильчан! Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» объявил сбор средств на лечение собаки

Спасатели кинули клич в соцсети с просьбой о помощи пристроить собаку в добрые руки. Откликнулись волонтеры благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду». Собаку назвали Гретой и отвезли в ветеринарную клинику, где врачи поставили неутешительный диагноз - лапу придется по колено ампутировать. На травмированной лапе пошло отмирание тканей и появился характерный запах. Операцию нужно провести как можно быстрее, но на нее необходима довольно большая сумма 18-20 тысяч рублей. И поскольку благотворительный фонд существует за счет добровольных пожертвований, то сотрудники и волонтеры фонда обращаются ко всем неравнодушным горожанам с просьбой о помощи. Перечислить деньги для Греты можно на счет "Даря надежду": Сбербанк, Р/С 40703810331000000072, ИНН 2457078835, БИК 040407627. В назначении платежа необходимо указать БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НА ГРЕТУ. Так же средства можно перевести на карту волонтера, по мобильному банку 89131628072, с пометкой Грете.

Просмотров:235 В среду, 7 марта рабочие одной из норильских организаций обнаружили в подвале дома по улице Орджоникидзе, 2 собаку, подвешенную к балке за заднюю лапу. Сколько в таком состоянии находилось животное неизвестно, но к тому моменту, когда пришли спасатели лапа уже была твердая как камень.Спасатели кинули клич в соцсети с просьбой о помощи пристроить собаку в добрые руки. Откликнулись волонтеры благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду». Собаку назвали Гретой и отвезли в ветеринарную клинику, где врачи поставили неутешительный диагноз - лапу придется по колено ампутировать. На травмированной лапе пошло отмирание тканей и появился характерный запах. Операцию нужно провести как можно быстрее, но на нее необходима довольно большая сумма 18-20 тысяч рублей. И поскольку благотворительный фонд существует за счет добровольных пожертвований, то сотрудники и волонтеры фонда обращаются ко всем неравнодушным горожанам с просьбой о помощи.Перечислить деньги для Греты можно на счет "Даря надежду": Сбербанк, Р/С 40703810331000000072, ИНН 2457078835, БИК 040407627.В назначении платежа необходимо указать БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НА ГРЕТУ. Так же средства можно перевести на карту волонтера, по мобильному банку 89131628072, с пометкой Грете.