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12 марта 2018, 18:57



Сегодня 95-летний юбилей отмечает норильчанка Мария Афанасьевна Хаустова, ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла

«Уважаемая Мария Афанасьевна! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Спасибо Вам, что в годину тяжелых испытаний вы сохранили веру в правое дело, добро и справедливость. Опаленная войной в молодости, вся Ваша жизнь всегда будет для нас служить ярким примером беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли. Желаю Вам всего самого наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Путин», - торжественно зачитал поздравление норильский градоначальник. От себя Ринат Ахметчин пожелал Марии Афанасьевне здоровья и долголетия. Начальник управления по социальной политике Светлана Бабурина вручила имениннице подарки и тоже поздравила ее с юбилеем: «Я желаю вам, чтобы дети, внуки, правнуки, родные всегда были рядом и всегда были готовы прийти к вам на помощь!» Сейчас вся семья Марии Афанасьевны живет в Норильске, причем в одном районе, так что все вместе собираются часто, как минимум раз в неделю: четыре поколения - дочь, внучка, правнуки и праправнуки. «Бабушке уже тяжело самой передвигаться, да и в быту ей одной сложно, а здесь мы и поможем, и погулять выведем. Летом все вместе ездим с ночевкой на дачу под Талнахом. Зимой мы бабушку выводим на площадке посидеть, в окошко посмотреть. Ей нравится, потому что на материке она привыкла с подружками сидеть на лавочке, обсуждать новости. Правда, здесь уже и друзей-то не осталось - кто-то уехал на материк, кто-то уже умер...», - рассказывает внучка Елена. Вечером вся родня снова соберется вместе, чтобы отметить день рождения любимой бабушки.

Просмотров:190 С днем рождения ветерана поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин. Телеграмму от первого лица государства вручил имениннице глава Норильска Ринат Ахметчин.«Уважаемая Мария Афанасьевна! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Спасибо Вам, что в годину тяжелых испытаний вы сохранили веру в правое дело, добро и справедливость. Опаленная войной в молодости, вся Ваша жизнь всегда будет для нас служить ярким примером беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли. Желаю Вам всего самого наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Путин», - торжественно зачитал поздравление норильский градоначальник. От себя Ринат Ахметчин пожелал Марии Афанасьевне здоровья и долголетия.Начальник управления по социальной политике Светлана Бабурина вручила имениннице подарки и тоже поздравила ее с юбилеем:«Я желаю вам, чтобы дети, внуки, правнуки, родные всегда были рядом и всегда были готовы прийти к вам на помощь!»Сейчас вся семья Марии Афанасьевны живет в Норильске, причем в одном районе, так что все вместе собираются часто, как минимум раз в неделю: четыре поколения - дочь, внучка, правнуки и праправнуки.«Бабушке уже тяжело самой передвигаться, да и в быту ей одной сложно, а здесь мы и поможем, и погулять выведем. Летом все вместе ездим с ночевкой на дачу под Талнахом. Зимой мы бабушку выводим на площадке посидеть, в окошко посмотреть. Ей нравится, потому что на материке она привыкла с подружками сидеть на лавочке, обсуждать новости. Правда, здесь уже и друзей-то не осталось - кто-то уехал на материк, кто-то уже умер...», - рассказывает внучка Елена.Вечером вся родня снова соберется вместе, чтобы отметить день рождения любимой бабушки.