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13 марта 2018, 10:49



PolArt-резиденция Музея Норильска представляет проект «ЦветНор» резидента Анны Толкачевой.

Автор – специалист по прикладной информатике, математик, художник, медиапоэт Анна Толкачева (Нижний Новгород). В Норильске художница реализует проект «ЦветНор» - интерактивная видеоинсталляция о Норильске и его цвете. Какой цвет у Норильска? Покажет инсталляция, состоящая из множества фрагментов видео- и физического электронного контроллера. С помощью него норильчане сами смогут управлять сменой видеофрагментов в реальном времени – управлять интерактивным монтажом и цветом своего города. Над технически сложным проектом художница работала три недели. Его итоги будут представлены 15 марта в 18.30 по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 1, 4-й подъезд, цоколь. Вход свободный. В этом творческом сезоне в PolArt–резиденции уже реализовали свои проекты: Ассоциация норильских дизайнеров АНОД «Норильские цитаты» (Норильск), Антонина Баевер «Осколки и стразы» (Москва), Александр Жунев «Тепло внутри» (Пермь), Людмила Лунц «Норильские хроники: жизнь как чудо» (Санкт-Петербург) и Анна Толкачева «ЦветНор» (Нижний Новгород). Местное арт-сообщество и норильчане получили возможность познакомиться с художниками, чья творческая энергия создает новые жанры и задает тенденции в современном искусстве, стать участниками мастер-классов, перформанс-событий и других образовательных и развлекательных форматов от приезжих художников. Проект реализуется на средства гранта и дополнительные собственные средства музея, потому в этом году будет возможность продолжения работы арт-резидентов в Норильске за пределами гранта. В мае в Норильск приедет пятый резидент - художник Марина Акишина (Ярославль) с проектом «Смелый эксперимент».

Просмотров:221 Проект Анны Толкачевой стал одним из пяти победителей российского конкурса полярной PolArt–резиденции по поддержке самых ярких и смелых проектов, ориентированных на художественное исследование городской среды Норильска, на формирование нового художественного взгляда на город и развитие арт-среды.Автор – специалист по прикладной информатике, математик, художник, медиапоэт Анна Толкачева (Нижний Новгород). В Норильске художница реализует проект «ЦветНор» - интерактивная видеоинсталляция о Норильске и его цвете. Какой цвет у Норильска? Покажет инсталляция, состоящая из множества фрагментов видео- и физического электронного контроллера. С помощью него норильчане сами смогут управлять сменой видеофрагментов в реальном времени – управлять интерактивным монтажом и цветом своего города. Над технически сложным проектом художница работала три недели. Его итоги будут представлены 15 марта в 18.30 по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 1, 4-й подъезд, цоколь. Вход свободный.В этом творческом сезоне в PolArt–резиденции уже реализовали свои проекты: Ассоциация норильских дизайнеров АНОД «Норильские цитаты» (Норильск), Антонина Баевер «Осколки и стразы» (Москва), Александр Жунев «Тепло внутри» (Пермь), Людмила Лунц «Норильские хроники: жизнь как чудо» (Санкт-Петербург) и Анна Толкачева «ЦветНор» (Нижний Новгород). Местное арт-сообщество и норильчане получили возможность познакомиться с художниками, чья творческая энергия создает новые жанры и задает тенденции в современном искусстве, стать участниками мастер-классов, перформанс-событий и других образовательных и развлекательных форматов от приезжих художников.Проект реализуется на средства гранта и дополнительные собственные средства музея, потому в этом году будет возможность продолжения работы арт-резидентов в Норильске за пределами гранта. В мае в Норильск приедет пятый резидент - художник Марина Акишина (Ярославль) с проектом «Смелый эксперимент».