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13 марта 2018, 11:12



Остался на ночлег и обокрал. Норильчанин предстанет перед судом за квартирную кражу на сумму более 100 тысяч рублей.

Под подозрение сотрудников полиции попал 26-летний парень. В ходе расследования выяснилось, что младшая сестра хозяйки, зная о временно пустующей квартире, пустила переночевать туда своего приятеля, сославшегося на семейные трудности. После этого девушка квартиру не проверяла, ключи продолжительное время не забирала. У злоумышленника оказалось достаточно времени, чтобы вынести из квартиры не только крупную мебель и бытовую технику хозяев, но и несколько сумок с одеждой и предметами быта. Похищенное мужчина хранил в собственной квартире. В отношении молодого человека, который дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. Большую часть имущества полицейским удалось изъять и вернуть владельцам. В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд.

Просмотров:253 В дежурную часть полиции обратилась 28-летняя девушка. Из ее квартиры пропала электроника, бытовая техника, а также различные вещи на общую сумму более 100 тысяч рублей. В этой квартире живут родственники девушки, но они уехали в отпуск, и владелица сама присматривала за жильем. Во время очередного визита она обнаружила беспорядок, исчезновение телевизора, стиральной машинки, трехстворчатого платяного шкафа и множества других вещей.Под подозрение сотрудников полиции попал 26-летний парень. В ходе расследования выяснилось, что младшая сестра хозяйки, зная о временно пустующей квартире, пустила переночевать туда своего приятеля, сославшегося на семейные трудности. После этого девушка квартиру не проверяла, ключи продолжительное время не забирала. У злоумышленника оказалось достаточно времени, чтобы вынести из квартиры не только крупную мебель и бытовую технику хозяев, но и несколько сумок с одеждой и предметами быта. Похищенное мужчина хранил в собственной квартире.В отношении молодого человека, который дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. Большую часть имущества полицейским удалось изъять и вернуть владельцам.В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд.