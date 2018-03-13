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13 марта 2018, 11:16



Благодаря вмешательству прокуратуры работник норильской железной дороги получит гарантированный ежегодный отпуск в полном размере.

Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что трудовым законодательством заявителю гарантирован отпуск общей продолжительностью 66 календарных дней, в том числе: 28 календарных дней - основной отпуск, 24 календарных дня - за работу в районах Крайнего Севера и 14 календарных дней дополнительного отпуска за фактически отработанное время в особых условиях труда. Исходя из представленного графика отпусков предприятия на 2018 год работнику планировалось предоставление отпуска продолжительностью только 30 календарных дней, что является нарушением трудового законодательства. По результатам проверки прокуратурой города работодателю внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, после рассмотрения которого в график отпусков внесены изменения, работнику будет предоставлен отпуск в 2018 году в полном объеме, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Просмотров:260 В прокуратуру г. Норильска обратился работник предприятия технологического железнодорожного транспорта с заявлением о незаконном отказе работодателя предоставить ему ежегодный отпуск продолжительностью, гарантированной трудовым договором.Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что трудовым законодательством заявителю гарантирован отпуск общей продолжительностью 66 календарных дней, в том числе: 28 календарных дней - основной отпуск, 24 календарных дня - за работу в районах Крайнего Севера и 14 календарных дней дополнительного отпуска за фактически отработанное время в особых условиях труда.Исходя из представленного графика отпусков предприятия на 2018 год работнику планировалось предоставление отпуска продолжительностью только 30 календарных дней, что является нарушением трудового законодательства.По результатам проверки прокуратурой города работодателю внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, после рассмотрения которого в график отпусков внесены изменения, работнику будет предоставлен отпуск в 2018 году в полном объеме, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.