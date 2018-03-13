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13 марта 2018, 11:39

«Под музыку Вивальди». Концерт классической музыки, посвященный 340-летию великого композитора, пройдет 16 марта в Норильском колледже искусств.


Всех поклонников классической музыки НКИ приглашает 16 марта в 19.00 на концерт, посвященный гениальному Антонио Вивальди, чьи произведения являются одними из самых узнаваемых в истории музыки. Концерт «Под музыку Вивальди» пройдет в честь 340-летия со дня рождения композитора. Это событие музыканты предлагают встретить вместе с ними, став сопричастными творчеству великого итальянского композитора эпохи барокко Антонио Вивальди. В концертной программе задействованы солисты: учащиеся Норильской детской музыкальной школы, Талнахской детской школы искусств, Норильской детской школы искусств, студенты Норильского колледжа искусств. Класс преподавателей: Рязановой И. К., Прокофьева Ю. О., Кудровой В. М., Гиль О. В., Степановой С. В., Скоромной Т. И. Ансамбль виолончелистов Playschool Кайерканской детской школы искусств (руководитель Королева Е. В.), ансамбль виолончелистов Норильской детской школы искусств (руководитель Чаркина Е. И., концертмейстер Рогальская Е. В.), ансамбль виолончелистов «Созвучие» Норильского колледжа искусств (руководитель Степанова С. В.концертмейстер Сирота Ж. Н.), камерный оркестр Норильского колледжа искусств (дирижер Проскурин Н. Т.). Концерт ведет музыковед Оксана Огнева. Вход свободный. Концерт состоится по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 17а (Городской концертный зал).
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    Список новостей

 13 марта 2018 
18:24   Инвалида, признавшегося под пытками в убийстве семьи в Норильске, следователи хотят принудительно отправить в стационар психиатрии 17:40   Кайеркан встретит Весну-красну веникболом и катанием на снегоходах. Народные гуляния 18 марта начнутся здесь, как и во всех районах города в 13 часов
17:20   Зоозащитники Норильска пишут заявление в полицию по двум последним случаям жестокого обращения с животными 17:07   18 марта на народных гуляньях «Весну-красну встречаем!» в Норильске будут работать полевые кухни, где горожане смогут согреться горячим чаем и шурпой.
17:06   Планы по выпуску готовой продукции выполнены по всем показателям. В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за февраль. 17:01   Сегодня норильчанин Валерий Редкозубов стал призером Паралимпийских игр в Пхенчхане. Наша сборная с четвертой строчки турнирной таблицы переместилась на вторую.
15:59   Норильск нуждается в специалистах, обладающих дефицитными специальностями в сфере образования и здравоохранения. 15:22   На основании заявлений о голосовании по месту фактического пребывания к 16 марта будет сформирован окончательный реестр избирателей.
15:08   Более 300 нарушений за четыре дня. Норильские автоинспекторы подвели итоги рейдов минувших праздничных дней. 15:03   В Норильске проходит городской образовательный фестиваль «Наш город» для школьников и учителей.
14:30   В день выборов 18 марта на всех избирательных участках организуют продажу непродовольственных товаров и продуктов. 13:11   Более 800 тысяч рублей за месяц возместили предприниматели Норильска за некачественные товары и услуги.
13:06   День бесплатной юридической помощи пройдет в Норильске в пятницу. 13:04   В воскресенье утром в Норильск привезут оленей. Катание на упряжках начнется в 13.00.
12:58   В Норильске будут судить мужчину за использование поддельного водительского удостоверения. 11:47   «Выходи гулять». Молодежный центр Норильска приглашает норильчан на зимний фестиваль городской среды, который планируется провести завтра.
11:39   «Под музыку Вивальди». Концерт классической музыки, посвященный 340-летию великого композитора, пройдет 16 марта в Норильском колледже искусств. 11:16   Благодаря вмешательству прокуратуры работник норильской железной дороги получит гарантированный ежегодный отпуск в полном размере.
11:12   Остался на ночлег и обокрал. Норильчанин предстанет перед судом за квартирную кражу на сумму более 100 тысяч рублей. 10:49   PolArt-резиденция Музея Норильска представляет проект «ЦветНор» резидента Анны Толкачевой.
10:22   В полиции Норильска напомнили о возможности добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ за денежное вознаграждение. 10:11   Благотворительный фонд «Территория добра» приглашает всех желающих в «АтельеКота». Все вырученные средства будут переданы нуждающимся в лечении и реабилитации.
10:01   В Норильске снова действует «Штормовое предупреждение».

 12 марта 2018 
18:57   Сегодня 95-летний юбилей отмечает норильчанка Мария Афанасьевна Хаустова, ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла. 18:43   Грете требуется помощь неравнодушных норильчан! Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» объявил сбор средств на лечение собаки.
18:21   Очередная жертва интернет-ловушек. Житель Норильска, пытаясь получить кредит, лишился 40 тысяч рублей. 18:15   Более 600 участников, два десятка коллективов приняли участие в XI региональном фестивале по современным танцевальным направлениям «Сияние Севера – 2018».
18:02   В Норильске продолжает регистрироваться неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. 17:59   Норильск выходит на международный уровень. В нашем городе проходит фестиваль итальянской культуры «Здравствуй, Норильск!».
17:54   До Красноярского экономического форума - 2018 остался ровно месяц, для участия в нем зарегистрировалось уже более 2700 человек. 17:37   Сегодня в Норильске стартовала ежегодная благотворительная акция «Сохраним память Великой Победы!».
17:07   Определился победитель Ночной хоккейной лиги от Норильска. На всероссийский финал в Сочи поедет «Алит НОК». 17:05   Завершился четвертый открытый чемпионат Норильска по армейскому рукопашному бою.
16:49   В воскресенье каратисты всех клубов Норильска выступили на II турнире «Олимпийские надежды». 16:48   Конфликт исчерпан. «Интеррос» и «Русал» договорились о покупке 4% акций «Норникеля».
16:44   Сегодня - последний день, когда можно подать заявление о голосовании по месту фактического пребывания. 16:22   Норильская полиция присоединилась к общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
16:03   Цыплят вывели, выведем и перепёлок! Инновационная лаборатория «Фаблаб-Норильск» объявляет новый конкурс инкубаторов. 15:44   18 марта в связи проведением массовых мероприятий «Весну-красну встречаем!» будет временно изменена схема следования транспорта.
15:28   «Норникель» занял четвертую позицию в «Рейтинге работодателей России - 2017». 15:10   «Строить нельзя отремонтировать». Запятую в этой фразе в отношении жилфонда Норильска предстоит поставить совету по реновации.
14:51   Сегодня, 12 марта, отмечает золотой юбилей АО «Норильскгазпром» - одно из самых северных газодобывающих предприятий России. 14:09   В выходные на двухдневном турнире «Заполярный ринг» определились лучшие начинающие боксеры Норильска.
14:00   Проекты – за дизайнерами, решение – за народом. Для ознакомления жителям края доступны более 90 проектов общественных пространств. Три из них – по Норильску. 13:59   В Норильске в результате ДТП серьезно пострадал водитель легкового автомобиля.
13:04   За полвека мерзлота под домами Норильска прогрелась на два градуса. А на севере края Карское море наступает на берега Таймыра со скоростью 2-4 метра в год. 12:28   Во дворах Норильска автомобилисты сбили двух школьников.
11:36   МФК «Норильский никель» вышел в финал Кубка России. 11:28   Около 360 млн рублей ежегодно будет экономить «Норникель» благодаря новой схеме утилизации медно-никелевых растворов медного завода.
11:14   Внимание: дети! Сегодня в Норильске стартует первый этап Декады дорожной безопасности детей.




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