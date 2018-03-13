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13 марта 2018, 11:39



«Под музыку Вивальди». Концерт классической музыки, посвященный 340-летию великого композитора, пройдет 16 марта в Норильском колледже искусств.



Просмотров:220 Всех поклонников классической музыки НКИ приглашает 16 марта в 19.00 на концерт, посвященный гениальному Антонио Вивальди, чьи произведения являются одними из самых узнаваемых в истории музыки. Концерт «Под музыку Вивальди» пройдет в честь 340-летия со дня рождения композитора. Это событие музыканты предлагают встретить вместе с ними, став сопричастными творчеству великого итальянского композитора эпохи барокко Антонио Вивальди. В концертной программе задействованы солисты: учащиеся Норильской детской музыкальной школы, Талнахской детской школы искусств, Норильской детской школы искусств, студенты Норильского колледжа искусств. Класс преподавателей: Рязановой И. К., Прокофьева Ю. О., Кудровой В. М., Гиль О. В., Степановой С. В., Скоромной Т. И. Ансамбль виолончелистов Playschool Кайерканской детской школы искусств (руководитель Королева Е. В.), ансамбль виолончелистов Норильской детской школы искусств (руководитель Чаркина Е. И., концертмейстер Рогальская Е. В.), ансамбль виолончелистов «Созвучие» Норильского колледжа искусств (руководитель Степанова С. В.концертмейстер Сирота Ж. Н.), камерный оркестр Норильского колледжа искусств (дирижер Проскурин Н. Т.). Концерт ведет музыковед Оксана Огнева. Вход свободный. Концерт состоится по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 17а (Городской концертный зал).