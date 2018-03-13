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13 марта 2018, 11:47



«Выходи гулять». Молодежный центр Норильска приглашает норильчан на зимний фестиваль городской среды, который планируется провести завтра.



Просмотров:246 Мероприятие пройдет в парковой зоне на Ленинском проспекте, 37. Начало назначено на 15.00. Пришедших на фестиваль ждет интерактивная развлекательная программа: квест и конкурсы для детей и взрослых, танцевальная музыка от профессионального диджея и веселый флешмоб-хоровод. Также в ходе мероприятия норильчане смогут узнать о проектах городского благоустройства, из которых им предстоит выбирать лучший в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» уже 18 марта. Напомним, фестиваль должен был состояться 7 марта, однако его перенесли на другую дату из-за плохой погоды. Фестиваль городской среды «Выходи гулять» - общероссийский проект, который идет на территории всей страны с 15 декабря по 10 апреля. В парках, скверах, дворах, на площадях и набережных, обустроенных в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдут ярмарки, спортивные турниры и дни здоровья, семейные викторины и фестивали еды, традиционные национальные забавы и прочее. Уже сегодня в фестивале участвует около 500 городов и поселков, на общественных пространствах и дворах которых пройдет около 3 тысяч мероприятий. Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» продлен до 2022 года, а это значит, что с каждым годом удобных пространств и дворов будет еще больше. Какие именно пространства нужно обустроить и как – выбирают жители.