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13 марта 2018, 12:58



В Норильске будут судить мужчину за использование поддельного водительского удостоверения.



Просмотров:241 В использовании поддельного водительского удостоверения обвиняется житель Талнаха. В декабре прошлого года на автодороге Норильск-Талнах вблизи лыжной базы «Оль-гуль» сотрудники ГИБДД остановили легковой автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Водительское удостоверение 33-летнего водителя вызвало у дорожных полицейских сомнения в подлинности. Стражи правопорядка установили, что подлинный документ с аналогичным номером выдан на другое имя, а задержанный водитель не проходил обучения в автошколе и экзамены на получение водительского удостоверения не сдавал. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что фальшивку мужчина приобрел за вознаграждение в 35 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Использование заведомо подложного документа», санкция которой предполагает максимальное наказание в виде 6 месяцев ареста, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Расследование завершено, теперь меру ответственности злоумышленнику определит суд. В отношении изготовления уголовное дело выделено в отдельное производство.