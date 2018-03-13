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13 марта 2018, 13:04



В воскресенье утром в Норильск привезут оленей. Катание на упряжках начнется в 13.00.



Просмотров:318 На народные гулянья «Весну-красну встречаем!» в Норильск привезут чумы и оленьи упряжки. Они по традиции разместятся на Комсомольской площади: чумы у Дворца культуры, олени - ближе к кинотеатру «Родина».С 13.00 до 15.00 на интерактивной площадке «Этностойбище» норильчане смогут поучаствовать в культурно-обрядовой программе «Таймыр - земля оленьих следов», в культурно-спортивной программе с традиционными играми народов Севера, а в чумах продегустировать национальные блюда народов Таймыра. На этностойбище «В гостях у Хитимяку» семейной (родовой) общины коренных малочисленных народов Севера «Нятанса» гостей ждут национальные игры – «Метание маута», «Куропатка», «Волчок», «Перетяни хорей», «Олени и пастухи». Любители устного народного творчества смогут услышать национальные сказки, легенды, загадки. В чуме также можно будет угоститься национальными блюдами. По словам начальника управления культуры и искусств Ирины Субочевой, оленей с упряжками и чумы привезут в Норильск из Дудинки на машине, поскольку сейчас стойбища располагаются максимально близко к столице Таймыра, и использовать вертолет для доставки животных необходимости нет. Если же погода все-таки не позволит осуществить эти планы, то народным гуляньям это помешать не должно. Для горожан здесь же, на Комсомольской, будет организован концерт с играми и конкурсами, за победу в которых участников ждут призы и подарки. А те, кто замерзнет, смогут согреться чаем и горячей шурпой у полевых кухонь, которые также будут работать с 13 до 15 часов.