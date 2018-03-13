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13 марта 2018, 13:06



День бесплатной юридической помощи пройдет в Норильске в пятницу.



Просмотров:243 Прием граждан пройдет 16 марта в помещении административно-делового центра (2-й этаж) на Нансена, 69. Бесплатная консультация организована администрацией Норильска и Ассоциацией юристов России. Время приема - с 14.00 до 18.00. В оказании правовой помощи гражданам примут участие специалисты юридических служб администрации города Норильска: управлений общего и дошкольного образования, социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда, потребительского рынка и услуг, управления по персоналу, отдела правового обеспечения земельных и имущественных отношений, отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, представители государственных органов и другие юристы.