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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:24 Инвалида, признавшегося под пытками в убийстве семьи в Норильске, следователи хотят принудительно отправить в стационар психиатрии
17:40 Кайеркан встретит Весну-красну веникболом и катанием на снегоходах. Народные гуляния 18 марта начнутся здесь, как и во всех районах города в 13 часов
17:20 Зоозащитники Норильска пишут заявление в полицию по двум последним случаям жестокого обращения с животными
17:07 18 марта на народных гуляньях «Весну-красну встречаем!» в Норильске будут работать полевые кухни, где горожане смогут согреться горячим чаем и шурпой.
17:06 Планы по выпуску готовой продукции выполнены по всем показателям. В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за февраль.
17:01 Сегодня норильчанин Валерий Редкозубов стал призером Паралимпийских игр в Пхенчхане. Наша сборная с четвертой строчки турнирной таблицы переместилась на вторую.
15:59 Норильск нуждается в специалистах, обладающих дефицитными специальностями в сфере образования и здравоохранения.
15:22 На основании заявлений о голосовании по месту фактического пребывания к 16 марта будет сформирован окончательный реестр избирателей.
15:08 Более 300 нарушений за четыре дня. Норильские автоинспекторы подвели итоги рейдов минувших праздничных дней.
15:03 В Норильске проходит городской образовательный фестиваль «Наш город» для школьников и учителей.
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