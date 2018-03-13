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13 марта 2018, 13:11



Более 800 тысяч рублей за месяц возместили предприниматели Норильска за некачественные товары и услуги.



Просмотров:226 В течение февраля в городское управление потребительского рынка и услуг с претензиями на товары и услуги ненадлежащего качества обратились 120 норильчан. Большинству из них требовалась консультация специалистов управления. 35 человек получили помощь в составлении претензий, четверо – в подготовке проектов исковых заявлений в суд. В числе основных причин, по которым обращались потребители, по-прежнему остается продажа товаров с недостатками. Наибольшая часть обращений связана с недоброкачественными непродовольственными товарами. За месяц потребителям был возмещен ущерб на сумму более 800 тысяч рублей, из них: в добровольном порядке предприниматели возместили почти 580 тысяч рублей, размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил более 220 тысяч рублей. В пяти случаях предприниматели за свой счет устранили недостатки в товарах, в семи случаях - заменили товар, в 13 случаях – вернули деньги за некачественный товар. Шесть раз исполнители устраняли недостатки выполненных работ. Кроме этого, были случаи возвращения денег за договор, ущемляющий права потребителя, за товар, не подошедший по размеру, за нарушение срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю, за некачественный товар, приобретенный дистанционным способом. В двух случаях было вынесено судебное решение в пользу потребителя. При этом за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей суд взыскал с индивидуальных предпринимателей штраф в пользу потребителей в размере 62,5 тыс. рублей; в качестве компенсации морального вреда (определенной судом) взыскано 4000 рублей; за просрочку выполнения требований потребителей с продавцов взыскана неустойка в 8000 рублей. Консультирование граждан по защите прав потребителей, помощь в составлении претензий и исковых заявлений оказывается специалистами управления потребительского рынка и услуг бесплатно. Консультацию по вопросу защиты прав потребителей можно получить по будням по телефонам: в Центральном районе - 43-71-94, 43-71-90 (доб. 2216, 2218); в районе Талнах – 43-71-95; в районе Кайеркан – 43-71-97. При необходимости по вопросам защиты прав потребителей можно прийти на прием по адресам: ул. Кирова, 21, 5-й этаж, кабинет № 509; ул. Диксона, 10, кабинет № 205; ул. Шахтерская, 9а, кабинет № 214. Информацию о деятельности УПРиУ по защите прав потребителей и другую информацию, касающуюся потребительского рынка и услуг, можно найти в интернете на сайте: http://www.upriu.ru.