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13 марта 2018, 14:30



В день выборов 18 марта на всех избирательных участках организуют продажу непродовольственных товаров и продуктов.



Просмотров:238 В этот день на избирательных участках будут работать все предприятия, которые заявили о желании организовать выездную торговлю. В основном норильчанам предложат приобрести канцелярские товары, сувениры и выпечку. В некоторых школах будет организована дегустация продукции местных товаропроизводителей. На участках в педагогическом колледже (ул. Комсомольская, 5) и Центре образования № 1 (ул. Мира, 3) будут продаваться книги о Норильске, в том числе новое издание книги о строительстве города "Лица улиц", альбом "Норильский индустриальный", выпущенный к юбилею НГИИ, последний том серии "О времени, о Норильске, о себе...", а также открытки и календари. Выездная торговля будет работать с 9 до 19 часов.