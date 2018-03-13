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13 марта 2018, 15:03



В Норильске проходит городской образовательный фестиваль «Наш город» для школьников и учителей.



Просмотров:206 В нем принимают участие школьные команды, состоящие из учеников девятых классов из 17 школ Норильска и Дудинки. Фестиваль проходит в норильской школе № 6. Цель мероприятия – развитие ключевых социальных навыков участников через вовлечение в процесс социального проектирования. В рамках фестиваля уже состоялись тренинг-знакомства, практикум по разработке социального мини-проекта, исследовательский квест, презентации итогов посещения социальных объектов и другое. Сегодня состоится ток-шоу «100 вопросов взрослому. Социальное партнерство: пути решения городских проблем с участием учащейся молодежи», на которое приглашены руководители администрации Норильска и представители компании «Норникель». Завтра пройдут дискуссия «Десять причин посетить наш город» и практикум «Наш социальный мини-проект: подготовка к публичной защите». Мероприятие является частью проекта «Школа городских компетенций», который реализуется «Норникелем» с 2015 года в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» в партнерстве с Фондом Кудрина.Ведущие фестиваля - Александр Прутченков, доктор педагогических наук, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, и Светлана Павлова, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.