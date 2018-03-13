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13 марта 2018, 15:08



Более 300 нарушений за четыре дня. Норильские автоинспекторы подвели итоги рейдов минувших праздничных дней.



Просмотров:211 За время выходных дней госавтоинспекторы Норильска провели массовую проверку состояния трезвости автолюбителей в рамках рейда «Нетрезвый водитель». С 8 по 11 марта выявлено 320 нарушений правил дорожного движения, в том числе четыре водителя остановлены за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, в отношении одного автовладельца собран материал для возбуждения уголовного дела за повторную езду в нетрезвом состоянии. 67 водителей привлечено к ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности, 10 – за управление без прав, выявлено 10 нарушений правил проезда пешеходных переходов. За несвоевременную уплату административных штрафов составлено шесть протоколов. За различные правонарушения в дежурные части норильской полиции доставлено семь человек, девять автомобилей помещено на штрафстоянку, сообщили в ОМВД РФ по г. Норильску. С начала 2018 года сотрудники ГИБДД выявили на дорогах города и задержали почти 50 нетрезвых водителей. Возбуждено 6 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренных статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».