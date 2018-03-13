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13 марта 2018, 15:22



На основании заявлений о голосовании по месту фактического пребывания к 16 марта будет сформирован окончательный реестр избирателей.



Просмотров:206 Как сообщили «Заполярной правде» в территориальной избирательной комиссии, норильчане идут на выборы не «по прописке» по самым разным причинам: кто-то едет в командировку, кто-то в отпуск в другой город или за пределы России, уезжают студенты на сессию, вахтовики «Норильскгазпрома» на точки или молодые мамочки едут рожать в конкретный роддом. Есть семья, которая в день выборов окажется в аэропорту Домодедово. Этот момент тоже предусмотрен: им предстоит проголосовать на временном участке аэропорта. К слову, по стране такие временные избирательные участки созданы во всех аэропортах и железнодорожных вокзалах. Все данные о норильчанах, подавших заявление о голосовании не на домашнем избирательном участке передаются в ЦИК, где и формируются окончательные списки избирателей. К слову, по данным ЦИК, более четырех миллионов россиян будут голосовать на выборах по месту фактического пребывания. Уже сейчас каждый норильчанин может прийти на свой избирательный участок и проверить, есть ли его фамилия в списке. Напомним, выборы Президента России пройдут 18 марта.