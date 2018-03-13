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13 марта 2018, 15:59



Норильск нуждается в специалистах, обладающих дефицитными специальностями в сфере образования и здравоохранения.



Просмотров:245 В городе продолжает действовать муниципальная программа по привлечению на территорию квалифицированных кадров «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск». В ней принимают участие отрасли образования и здравоохранения. В перечне дефицитных специальностей около 90 наименований. Среди них: аллерголог-иммунолог, хирург, невролог, ортодонт, терапевт, дерматовенеролог, кардиолог, нефролог, педиатр, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования и другие. Участниками программы могут стать работники, прибывшие из других городов по приглашению учреждений Норильска, а также приглашенные работники до 30 лет, которые либо зарегистрированы на территории Норильска и в течение года после окончания обучения по дефицитной специальности вернулись обратно на Север, либо получили образование в учебных заведениях Норильска и еще не работали по специальности. Кроме того, в программе могут участвовать приглашенные работники из числа лиц, получивших временное убежище на территории Российской Федерации и обладающие дефицитными специальностями. Приглашаемым специалистам предоставляются служебное жилье, выплата материальной помощи на обустройство, а также оплачиваются расходы, связанные с переездом. Полную информацию о программе можно найти на сайте города Норильска norilsk-city.ru во вкладке «Привлечение персонала». Также с вопросами можно обратиться в управление по персоналу администрации города. Телефон для справок 43-71-30 (добавочные номера 1173, 1174, 1175, 1176).