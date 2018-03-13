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13 марта 2018, 17:01



Сегодня норильчанин Валерий Редкозубов стал призером Паралимпийских игр в Пхенчхане. Наша сборная с четвертой строчки турнирной таблицы переместилась на вторую.

Валерий Редкозубов родился 1972 году. Когда мальчику было три года, семья приехала жить в Норильск. Из окна квартиры маленький Валера наблюдал, как с горы спускаются спортсмены на лыжах. Когда ему исполнилось 10 лет, он записался в горнолыжную спортивную секцию.Зрение Валерий Редкозубов потерял в 31 год после несчастного случая – на руднике, где он работал, сработала отказная взрывчатка. Мужчина лишился правого глаза и стал слабовидящим. Несмотря на первую группу инвалидности, он продолжил заниматься спортом. Сейчас Валерий Редкозубов – двукратный чемпион Паралимпийских игр в Сочи, обладатель Кубка мира, многократный чемпион России, заслуженный мастер спорта России. Всего же за сегодняшний день российские паралимпийцы завоевали семь медалей, из них две - золотые. Это золото в суперкомбинации горнолыжника Бугаева и биатлонистки Екатерины Румянцевой. Кроме того, российские паралимпийцы с четвертой строчки в турнирной таблице перешли сразу на вторую. В нашей копилке пять золотых, пять серебряных и три бронзовые медали. Уступает наша сборная только американцам, у которых 17 медалей: шесть золотых, шесть серебряных и пять бронзовых.

Просмотров:379 В суперкомбинации среди стоячих спортсменов победителем стал красноярец Алексей Бугаев (2.10,56), опередив на 0,32 секунды основного конкурента француза Артура Боше. Бронза у новозеландца Адама Холла со временем 2.15,32. Среди спортсменов с нарушением зрения в суперкомбинации норильчанин Валерий Редкозубов с лидером Евгением Героевым завоевал первую медаль для российской команды в горнолыжном спорте – бронзовую, показав по итогам двух попыток время 2.17,10. Золото у словака Мирослава Харауса (2.14,22), серебро у испанца Йона Сантаканы (2.15,13).Валерий Редкозубов родился 1972 году. Когда мальчику было три года, семья приехала жить в Норильск. Из окна квартиры маленький Валера наблюдал, как с горы спускаются спортсмены на лыжах. Когда ему исполнилось 10 лет, он записался в горнолыжную спортивную секцию.Зрение Валерий Редкозубов потерял в 31 год после несчастного случая – на руднике, где он работал, сработала отказная взрывчатка. Мужчина лишился правого глаза и стал слабовидящим. Несмотря на первую группу инвалидности, он продолжил заниматься спортом. Сейчас Валерий Редкозубов – двукратный чемпион Паралимпийских игр в Сочи, обладатель Кубка мира, многократный чемпион России, заслуженный мастер спорта России.Всего же за сегодняшний день российские паралимпийцы завоевали семь медалей, из них две - золотые. Это золото в суперкомбинации горнолыжника Бугаева и биатлонистки Екатерины Румянцевой. Кроме того, российские паралимпийцы с четвертой строчки в турнирной таблице перешли сразу на вторую. В нашей копилке пять золотых, пять серебряных и три бронзовые медали. Уступает наша сборная только американцам, у которых 17 медалей: шесть золотых, шесть серебряных и пять бронзовых.