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13 марта 2018, 17:06



Планы по выпуску готовой продукции выполнены по всем показателям. В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за февраль.

Была проведена крупная четырехсуточная остановка в контуре Талнахская обогатительная фабрика – Надеждинский металлургический завод. Это переходящая остановка с февраля на март. Ее продолжительность определялась сроком выполнения перефутеровки мельницы МПСИ Талнахской обогатительной фабрики. Там был выполнен большой объем ремонтных работ, в ходе которого, в частности, было заменено 272 элемента футеровки мельницы, каждый из которых весил около полутора тонн. «Благодаря четкой организации ремонтных работ, применению новых инструментов и приспособлений ремонт мельницы был выполнен с опережением графика на одну смену – восемь часов. На мельнице были отремонтированы основные узлы, а на самой фабрике - отремонтированы тракты рудопередачи, приемный бункер фабрики, ленточные конвейера, флотационное и насосное оборудование», - пояснил Владимир Григорчук. За время остановки ТОФ на НМЗ были остановлены обе технологические линии печей взвешенной плавки и проведен комплексный ремонт оборудования завода. При этом медный завод в этот период работал практически в полную силу, и лишь на восемь часов останавливалась печь Ванюкова № 3 для замены кессона. «В условиях остановки ТОФ как основного поставщика медного сырья нам удалось обеспечить работу завода за счет повышения объемов переработки руды на Норильской обогатительной фабрике и повышенного вовлечения в переработку лежалого медного концентрата», - добавил Владимир Григорчук. В период остановки ТОФ на руднике «Таймырский» был начат ремонт бункера в здании узла перегруза № 3, места, где встречаются два потока руды с «Октябрьского» и «Таймырского». Основной объем работ, который требовал прекращения подачи руды на фабрику, также был выполнен в период остановки талнахской фабрики. Кроме того, в феврале закончили капитальный ремонт обеднительной электропечи № 1 на НМЗ. По словам собеседника, сейчас печь вводится в нормальный режим работы. Говоря о подразделениях вспомогательного производства, транспортниках, заместитель начальника производственного управления ЗФ отметил, что в прошедшем месяце они также отработали слаженно и без замечаний.

Просмотров:291 По словам заместителя начальника производственного управления Заполярного филиала Владимира Григорчука, в феврале подразделения ЗФ отработали стабильно и слаженно, планы выпуска готовой продукции выполнены по всем показателям.Была проведена крупная четырехсуточная остановка в контуре Талнахская обогатительная фабрика – Надеждинский металлургический завод. Это переходящая остановка с февраля на март. Ее продолжительность определялась сроком выполнения перефутеровки мельницы МПСИ Талнахской обогатительной фабрики. Там был выполнен большой объем ремонтных работ, в ходе которого, в частности, было заменено 272 элемента футеровки мельницы, каждый из которых весил около полутора тонн.«Благодаря четкой организации ремонтных работ, применению новых инструментов и приспособлений ремонт мельницы был выполнен с опережением графика на одну смену – восемь часов. На мельнице были отремонтированы основные узлы, а на самой фабрике - отремонтированы тракты рудопередачи, приемный бункер фабрики, ленточные конвейера, флотационное и насосное оборудование», - пояснил Владимир Григорчук.За время остановки ТОФ на НМЗ были остановлены обе технологические линии печей взвешенной плавки и проведен комплексный ремонт оборудования завода. При этом медный завод в этот период работал практически в полную силу, и лишь на восемь часов останавливалась печь Ванюкова № 3 для замены кессона.«В условиях остановки ТОФ как основного поставщика медного сырья нам удалось обеспечить работу завода за счет повышения объемов переработки руды на Норильской обогатительной фабрике и повышенного вовлечения в переработку лежалого медного концентрата», - добавил Владимир Григорчук.В период остановки ТОФ на руднике «Таймырский» был начат ремонт бункера в здании узла перегруза № 3, места, где встречаются два потока руды с «Октябрьского» и «Таймырского». Основной объем работ, который требовал прекращения подачи руды на фабрику, также был выполнен в период остановки талнахской фабрики.Кроме того, в феврале закончили капитальный ремонт обеднительной электропечи № 1 на НМЗ. По словам собеседника, сейчас печь вводится в нормальный режим работы.Говоря о подразделениях вспомогательного производства, транспортниках, заместитель начальника производственного управления ЗФ отметил, что в прошедшем месяце они также отработали слаженно и без замечаний.