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13 марта 2018, 17:07



18 марта на народных гуляньях «Весну-красну встречаем!» в Норильске будут работать полевые кухни, где горожане смогут согреться горячим чаем и шурпой.



Просмотров:295 Полевая кухня в привычном норильчанам понимании разместится на Комсомольской площади, с противоположной стороны от сцены, у разделительного газона ближе к ДЮСШ-2. С двух сторон от музея норильские спасатели установят обогреваемые палатки, в которых также будут раздавать гуляющим чай, кофе, шурпу и выпечку. Угоститься горячими напитками и едой можно будет с 13 до 15 часов. В Кайеркане полевая кухня начнет работу в 14.00, она разместится на площади у городской администрации, где и будут проходить все праздничные гулянья. В Талнахе на площади Горняков для удобства горожан установят две палатки, в одной из которых будут раздавать солдатскую кашу (планируется приготовить 1000 порций), а в другой - чай, чтобы желающие согреться могли это сделать, не ожидая в очереди.