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13 марта 2018, 17:20



Зоозащитники Норильска пишут заявление в полицию по двум последним случаям жестокого обращения с животными

Пять дней спустя новое ЧП. 12 марта на Советской, 1, во втором подъезде, между первым и вторым этажами был обнаружен покалеченный пятимесячный котенок. В ветеринарной клинике животное осмотрели и вынесли вердикт: животное подвергалось бесчеловечным пыткам, на момент осмотра находилось в состоянии болевого шока. Боль была настолько сильной, что при осмотре врачи не смогли разжать коту челюсть, чтобы осмотреть пасть. В основании левого уха глубока рана, нанесенная раскаленным предметом (электродом или паяльником), верхняя треть уха срезана, края обожжены, слева сломан нижний клык и подбит глаз. Раны свежие и по мнению врачей животное попало в подъезд сразу после издевательств. Специалисты говорят, что такие увечья вполне могли причинить подростки. Сейчас котик находится в надежных руках и получает лечение. Марина Захарова, председатель благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» говорит, что в этом году в подъездах, магазинах и на предприятиях появляется довольно много животных с различными увечьями. Немало и домашней живности в состоянии сильного истощения. «С чем это связано? - говорит Марина Захарова - Сказать трудно. В любом случае происходит это из-за равнодушия и эгоизма людей, которые этих животных заводят». В ближайшее время зоозащитники напишут заявление в полицию о фактах жестокого обращения с животными, а пока собираются все необходимые доказательства, заключения и фото. Сейчас покалеченные животные находятся на передержке у неравнодушных горожан и под кураторством благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду».

Просмотров:228 Первый случай с собакой произошел 7 марта. Ее обнаружили рабочие в подвале дома на Орджоникидзе, 2 подвешенной за заднюю лапу. Неизвестно сколько времени провисела собака в таком состоянии, но, когда рабочие освободили животное, лапа была уже повреждена. Итог - ампутация задней лапы по колено.Пять дней спустя новое ЧП. 12 марта на Советской, 1, во втором подъезде, между первым и вторым этажами был обнаружен покалеченный пятимесячный котенок. В ветеринарной клинике животное осмотрели и вынесли вердикт: животное подвергалось бесчеловечным пыткам, на момент осмотра находилось в состоянии болевого шока. Боль была настолько сильной, что при осмотре врачи не смогли разжать коту челюсть, чтобы осмотреть пасть. В основании левого уха глубока рана, нанесенная раскаленным предметом (электродом или паяльником), верхняя треть уха срезана, края обожжены, слева сломан нижний клык и подбит глаз. Раны свежие и по мнению врачей животное попало в подъезд сразу после издевательств. Специалисты говорят, что такие увечья вполне могли причинить подростки. Сейчас котик находится в надежных руках и получает лечение.Марина Захарова, председатель благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» говорит, что в этом году в подъездах, магазинах и на предприятиях появляется довольно много животных с различными увечьями. Немало и домашней живности в состоянии сильного истощения.«С чем это связано? - говорит Марина Захарова - Сказать трудно. В любом случае происходит это из-за равнодушия и эгоизма людей, которые этих животных заводят».В ближайшее время зоозащитники напишут заявление в полицию о фактах жестокого обращения с животными, а пока собираются все необходимые доказательства, заключения и фото.Сейчас покалеченные животные находятся на передержке у неравнодушных горожан и под кураторством благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду».