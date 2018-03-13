Фото новости:

Награждение

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
13 марта 2018, 17:20

Зоозащитники Норильска пишут заявление в полицию по двум последним случаям жестокого обращения с животными


Первый случай с собакой произошел 7 марта. Ее обнаружили рабочие в подвале дома на Орджоникидзе, 2 подвешенной за заднюю лапу. Неизвестно сколько времени провисела собака в таком состоянии, но, когда рабочие освободили животное, лапа была уже повреждена. Итог - ампутация задней лапы по колено.
Пять дней спустя новое ЧП. 12 марта на Советской, 1, во втором подъезде, между первым и вторым этажами был обнаружен покалеченный пятимесячный котенок. В ветеринарной клинике животное осмотрели и вынесли вердикт: животное подвергалось бесчеловечным пыткам, на момент осмотра находилось в состоянии болевого шока. Боль была настолько сильной, что при осмотре врачи не смогли разжать коту челюсть, чтобы осмотреть пасть. В основании левого уха глубока рана, нанесенная раскаленным предметом (электродом или паяльником), верхняя треть уха срезана, края обожжены, слева сломан нижний клык и подбит глаз. Раны свежие и по мнению врачей животное попало в подъезд сразу после издевательств. Специалисты говорят, что такие увечья вполне могли причинить подростки. Сейчас котик находится в надежных руках и получает лечение.
Марина Захарова, председатель благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» говорит, что в этом году в подъездах, магазинах и на предприятиях появляется довольно много животных с различными увечьями. Немало и домашней живности в состоянии сильного истощения.
«С чем это связано? - говорит Марина Захарова - Сказать трудно. В любом случае происходит это из-за равнодушия и эгоизма людей, которые этих животных заводят».
В ближайшее время зоозащитники напишут заявление в полицию о фактах жестокого обращения с животными, а пока собираются все необходимые доказательства, заключения и фото.
Сейчас покалеченные животные находятся на передержке у неравнодушных горожан и под кураторством благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду».

Просмотров:228
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 13 марта 2018 
18:24   Инвалида, признавшегося под пытками в убийстве семьи в Норильске, следователи хотят принудительно отправить в стационар психиатрии 17:40   Кайеркан встретит Весну-красну веникболом и катанием на снегоходах. Народные гуляния 18 марта начнутся здесь, как и во всех районах города в 13 часов
17:20   Зоозащитники Норильска пишут заявление в полицию по двум последним случаям жестокого обращения с животными 17:07   18 марта на народных гуляньях «Весну-красну встречаем!» в Норильске будут работать полевые кухни, где горожане смогут согреться горячим чаем и шурпой.
17:06   Планы по выпуску готовой продукции выполнены по всем показателям. В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за февраль. 17:01   Сегодня норильчанин Валерий Редкозубов стал призером Паралимпийских игр в Пхенчхане. Наша сборная с четвертой строчки турнирной таблицы переместилась на вторую.
15:59   Норильск нуждается в специалистах, обладающих дефицитными специальностями в сфере образования и здравоохранения. 15:22   На основании заявлений о голосовании по месту фактического пребывания к 16 марта будет сформирован окончательный реестр избирателей.
15:08   Более 300 нарушений за четыре дня. Норильские автоинспекторы подвели итоги рейдов минувших праздничных дней. 15:03   В Норильске проходит городской образовательный фестиваль «Наш город» для школьников и учителей.
14:30   В день выборов 18 марта на всех избирательных участках организуют продажу непродовольственных товаров и продуктов. 13:11   Более 800 тысяч рублей за месяц возместили предприниматели Норильска за некачественные товары и услуги.
13:06   День бесплатной юридической помощи пройдет в Норильске в пятницу. 13:04   В воскресенье утром в Норильск привезут оленей. Катание на упряжках начнется в 13.00.
12:58   В Норильске будут судить мужчину за использование поддельного водительского удостоверения. 11:47   «Выходи гулять». Молодежный центр Норильска приглашает норильчан на зимний фестиваль городской среды, который планируется провести завтра.
11:39   «Под музыку Вивальди». Концерт классической музыки, посвященный 340-летию великого композитора, пройдет 16 марта в Норильском колледже искусств. 11:16   Благодаря вмешательству прокуратуры работник норильской железной дороги получит гарантированный ежегодный отпуск в полном размере.
11:12   Остался на ночлег и обокрал. Норильчанин предстанет перед судом за квартирную кражу на сумму более 100 тысяч рублей. 10:49   PolArt-резиденция Музея Норильска представляет проект «ЦветНор» резидента Анны Толкачевой.
10:22   В полиции Норильска напомнили о возможности добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ за денежное вознаграждение. 10:11   Благотворительный фонд «Территория добра» приглашает всех желающих в «АтельеКота». Все вырученные средства будут переданы нуждающимся в лечении и реабилитации.
10:01   В Норильске снова действует «Штормовое предупреждение».

 12 марта 2018 
18:57   Сегодня 95-летний юбилей отмечает норильчанка Мария Афанасьевна Хаустова, ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла. 18:43   Грете требуется помощь неравнодушных норильчан! Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» объявил сбор средств на лечение собаки.
18:21   Очередная жертва интернет-ловушек. Житель Норильска, пытаясь получить кредит, лишился 40 тысяч рублей. 18:15   Более 600 участников, два десятка коллективов приняли участие в XI региональном фестивале по современным танцевальным направлениям «Сияние Севера – 2018».
18:02   В Норильске продолжает регистрироваться неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. 17:59   Норильск выходит на международный уровень. В нашем городе проходит фестиваль итальянской культуры «Здравствуй, Норильск!».
17:54   До Красноярского экономического форума - 2018 остался ровно месяц, для участия в нем зарегистрировалось уже более 2700 человек. 17:37   Сегодня в Норильске стартовала ежегодная благотворительная акция «Сохраним память Великой Победы!».
17:07   Определился победитель Ночной хоккейной лиги от Норильска. На всероссийский финал в Сочи поедет «Алит НОК». 17:05   Завершился четвертый открытый чемпионат Норильска по армейскому рукопашному бою.
16:49   В воскресенье каратисты всех клубов Норильска выступили на II турнире «Олимпийские надежды». 16:48   Конфликт исчерпан. «Интеррос» и «Русал» договорились о покупке 4% акций «Норникеля».
16:44   Сегодня - последний день, когда можно подать заявление о голосовании по месту фактического пребывания. 16:22   Норильская полиция присоединилась к общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
16:03   Цыплят вывели, выведем и перепёлок! Инновационная лаборатория «Фаблаб-Норильск» объявляет новый конкурс инкубаторов. 15:44   18 марта в связи проведением массовых мероприятий «Весну-красну встречаем!» будет временно изменена схема следования транспорта.
15:28   «Норникель» занял четвертую позицию в «Рейтинге работодателей России - 2017». 15:10   «Строить нельзя отремонтировать». Запятую в этой фразе в отношении жилфонда Норильска предстоит поставить совету по реновации.
14:51   Сегодня, 12 марта, отмечает золотой юбилей АО «Норильскгазпром» - одно из самых северных газодобывающих предприятий России. 14:09   В выходные на двухдневном турнире «Заполярный ринг» определились лучшие начинающие боксеры Норильска.
14:00   Проекты – за дизайнерами, решение – за народом. Для ознакомления жителям края доступны более 90 проектов общественных пространств. Три из них – по Норильску. 13:59   В Норильске в результате ДТП серьезно пострадал водитель легкового автомобиля.
13:04   За полвека мерзлота под домами Норильска прогрелась на два градуса. А на севере края Карское море наступает на берега Таймыра со скоростью 2-4 метра в год. 12:28   Во дворах Норильска автомобилисты сбили двух школьников.
11:36   МФК «Норильский никель» вышел в финал Кубка России. 11:28   Около 360 млн рублей ежегодно будет экономить «Норникель» благодаря новой схеме утилизации медно-никелевых растворов медного завода.
11:14   Внимание: дети! Сегодня в Норильске стартует первый этап Декады дорожной безопасности детей.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх