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13 марта 2018, 17:40



Кайеркан встретит Весну-красну веникболом и катанием на снегоходах. Народные гуляния 18 марта начнутся здесь, как и во всех районах города в 13 часов

Начнется праздник с концертной программы с конкурсами, играми и призами. Чемпионат команд по веникболу пройдет под девизом «Подметай снег - приближай весну!». Для матча уже закуплены новенькие веники и заготовлены яркие мячи. Малышей на санках будут катать ростовые зайцы, кони, медведи и другие сказочные герои. А те, кто замерзнет, смогут согреться горячим чаем у полевой кухни. Главная героиня праздника - Весна-красна прибудет в торжественном эскорте снегоходчиков в финале праздника.

Просмотров:305 К организации этого праздника КДЦ «Юбилейный» привлек Дом детского творчества и кайерканских спортсменов. Разделив зоны ответственности, организаторы внесли в сценарий неповторимый колорит.Начнется праздник с концертной программы с конкурсами, играми и призами. Чемпионат команд по веникболу пройдет под девизом «Подметай снег - приближай весну!». Для матча уже закуплены новенькие веники и заготовлены яркие мячи. Малышей на санках будут катать ростовые зайцы, кони, медведи и другие сказочные герои. А те, кто замерзнет, смогут согреться горячим чаем у полевой кухни.Главная героиня праздника - Весна-красна прибудет в торжественном эскорте снегоходчиков в финале праздника.