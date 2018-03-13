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13 марта 2018, 18:24



Инвалида, признавшегося под пытками в убийстве семьи в Норильске, следователи хотят принудительно отправить в стационар психиатрии

Затем виновным признал себя ранее не судимый норильчанин 29 лет: по версии СК, слесарь зарубил семью из ревности к чужой жене. Сейчас дело убийцы рассматривает краевой суд; на суде обвиняемый сообщил, что его тоже пытали, сообщил «7 канал». А невиновного инвалида тем временем снова начали преследовать сотрудники следственного отдела. Об этом «7 каналу» сообщил уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов. Он сказал, что парень после происшествия уехал к своему отцу в Астрахань, но недавно туда прибыл следователь из Норильска и потребовал, чтобы мужчина прошел освидетельствование у психиатра, что он вменяемый, что всем сведениям, которые он сообщил о том, что с ним сделали в горотделе, можно доверять. Инвалид прошел освидетельствование амбулаторно. Но следователя это не удовлетворило: - «Нет, теперь ты ляжешь и будешь стационарно еще. Мы хотим убедиться, что ты вменяемый». По словам Марка Денисова, требования норильского следователя связаны с расследованием дела о пытках, которым подвергли инвалида. Для следствия необходимо получить освидетельствование, которое докажет, что инвалид является вменяемым и его показаниям о пытках можно доверять. Вот только после всего случившегося молодой человек боится «запертых казенных помещений, особенно психиатрических лечебниц». Он наотрез отказался ложиться в стационар, и сейчас на него завели уголовное дело за отказ от освидетельствования. Марк Денисов добавил, что ситуация осложняется тем, что полицейские, которые могут быть причастны к пыткам инвалида, сейчас перешли в состав Росгвардии, и правоохранители называют их «неустановленными лицами». Уполномоченный требует довести дело до конца: не только уволить этих людей из правоохранительных органов, но и наказать по всей строгости закона, говорится в сообщении. По данному факту газета «Заполярная правда» ждет комментарии от следственного комитета Красноярского края.

Просмотров:370 В марте 2016 года в Норильске полицейские нашли в запертой квартире тела 31-летнего мужчины, его 28-летней жены и трехлетнего ребенка с колото-резаными ранами. При расследовании дела об убийстве был задержан молодой человек с врожденной инвалидностью. Для того, чтобы заставить его признаться, инвалида жестоко пытали. Правда, в дальнейшем все подозрения с него были сняты. Парня отпустили, даже не извинившись.Затем виновным признал себя ранее не судимый норильчанин 29 лет: по версии СК, слесарь зарубил семью из ревности к чужой жене. Сейчас дело убийцы рассматривает краевой суд; на суде обвиняемый сообщил, что его тоже пытали, сообщил «7 канал».А невиновного инвалида тем временем снова начали преследовать сотрудники следственного отдела. Об этом «7 каналу» сообщил уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов. Он сказал, что парень после происшествия уехал к своему отцу в Астрахань, но недавно туда прибыл следователь из Норильска и потребовал, чтобы мужчина прошел освидетельствование у психиатра, что он вменяемый, что всем сведениям, которые он сообщил о том, что с ним сделали в горотделе, можно доверять. Инвалид прошел освидетельствование амбулаторно. Но следователя это не удовлетворило: - «Нет, теперь ты ляжешь и будешь стационарно еще. Мы хотим убедиться, что ты вменяемый».По словам Марка Денисова, требования норильского следователя связаны с расследованием дела о пытках, которым подвергли инвалида. Для следствия необходимо получить освидетельствование, которое докажет, что инвалид является вменяемым и его показаниям о пытках можно доверять. Вот только после всего случившегося молодой человек боится «запертых казенных помещений, особенно психиатрических лечебниц». Он наотрез отказался ложиться в стационар, и сейчас на него завели уголовное дело за отказ от освидетельствования.Марк Денисов добавил, что ситуация осложняется тем, что полицейские, которые могут быть причастны к пыткам инвалида, сейчас перешли в состав Росгвардии, и правоохранители называют их «неустановленными лицами». Уполномоченный требует довести дело до конца: не только уволить этих людей из правоохранительных органов, но и наказать по всей строгости закона, говорится в сообщении.По данному факту газета «Заполярная правда» ждет комментарии от следственного комитета Красноярского края.