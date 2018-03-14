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14 марта 2018, 11:23



Фестиваль городской среды «Выходи гулять», который ранее был перенесен на сегодня, отменен из-за непогоды.



Просмотров:191 Мероприятие, организованное Молодежным центром Норильска, планировалось провести в парковой зоне на Ленинском проспекте, 37, сначала 7 марта. Однако в тот день в городе было объявлено штормовое предупреждение, и интерактивную развлекательную программу отложили на несколько дней. Праздник перенесли на 14 марта. Но в городе вновь сильный ветер. В связи с этим принято решение отменить мероприятие. Напомним, фестиваль городской среды «Выходи гулять» - общероссийский проект, который идет на территории всей страны с 15 декабря по 10 апреля.