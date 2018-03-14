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14 марта 2018, 11:24



Норильчанин выиграл в лотерею квартиру, а житель столицы края - четыре миллиона рублей.



Просмотров:299 Розыгрыш лотереи, состоявшийся в минувший вторник, и выявил, что счастливый обладатель главного приза живет в Красноярске. Мужчине удалось угадать все без исключения числа выигрышной комбинации. Житель Красноярска выиграл в одну из лотерей внушительную сумму в 4 000 000 рублей. Причем на покупку самого билета мужчина потратил всего 120 рублей, сообщает электронная газета «Век». К слову, за своим призом победитель пока не обращался, а по условиям проведения розыгрыша без согласия победителя его имя разглашать не могут. Стоит также напомнить, что совсем недавно повезло еще одному жителю региона. Житель Норильска по имени Олег отправился с супругой за покупками и приобрел лотерейный билет, который принес семье новую квартиру. По его словам, он и прежде испытывал судьбу в разных лотерейных розыгрышах, но все случавшиеся выигрыши были мелкими, а подобное с ним происходит впервые в жизни, пишет издание.