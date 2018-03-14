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14 марта 2018, 11:33



В Норильске сохраняется штормовое предупреждение по сильному ветру.



Просмотров:240 Оно было объявлено с четыре утра 13 марта. Сегодня в городе ожидается местами небольшой снег, низовая метель, видимость 1-2 км, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, в горных районах порывы 22-27 м/с. Температура воздуха -20-25 градусов, в горных районах -15-20 градусов. Школьникам, по усмотрению родителей, разрешено не посещать занятия. Учащимся второй смены в Центральном районе и Оганере – с 1-го по 8-й классы, в Талнахе и Кайеркане – с 1-го по 11-й классы. Автодорога Норильск - Кайеркан - Алыкель открыта для движения всех видов транспорта.