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14 марта 2018, 11:40



Норильчане смогут летать по спецтарифам в шесть городов России. Постановление о порядке предоставления субсидий авиакомпаниям в этом году подписал премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев.

Утвердили авиамаршруты по льготным тарифам на этот год и Красноярску. Льготные перевозки по ряду маршрутов действуют с 1 января по 31 декабря, еще часть маршрутов по специальным тарифам работают с 1 марта по 1 декабря. Так, из Красноярска можно купить льготные билеты до 1 декабря в Хабаровск, Благовещенск, Якутск, Симферополь (предельная величина спецтарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении в зависимости от маршрута варьирует от 5500 до 7000 руб.). Также до 31 декабря будут действовать льготные тарифы во Владивосток (5700 руб.). Как пояснил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, в этом году в постановлении объединены разные программы субсидирования. Речь идёт о перевозках из Дальнего Востока и на Дальний Восток, из Крыма и в Крым, в Калининград и из Калининграда, а также о перевозках внутри регионов Дальнего Востока. Поддержка оказывается прежде всего молодёжи до 23 лет, пенсионерам и инвалидам, а также детям, имеющим путёвки в детский центр «Океан». При этом объединение программ позволит в упрощённом порядке без принятия дополнительных решений перекидывать деньги из программы в программу, таким образом увеличивать объёмы субсидирования по мере необходимости по отдельным маршрутам. Кроме того, увеличиваются сроки предоставления субсидий», - сообщил он. В целом на программу выделено 3,8 млрд рублей. Кроме того, из 152 субсидируемых маршрутов регионы еще софинансируют 84 маршрута.

Просмотров:337 Из Норильска до 1 декабря можно будет улететь в Анапу, Минеральные Воды, Геленджик, Москву, Симферополь, Сочи (предельная величина спецтарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении варьирует от 4300 до 6800 руб.), сообщает "Деловой квартал Красноярск".Утвердили авиамаршруты по льготным тарифам на этот год и Красноярску. Льготные перевозки по ряду маршрутов действуют с 1 января по 31 декабря, еще часть маршрутов по специальным тарифам работают с 1 марта по 1 декабря.Так, из Красноярска можно купить льготные билеты до 1 декабря в Хабаровск, Благовещенск, Якутск, Симферополь (предельная величина спецтарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении в зависимости от маршрута варьирует от 5500 до 7000 руб.). Также до 31 декабря будут действовать льготные тарифы во Владивосток (5700 руб.).Как пояснил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, в этом году в постановлении объединены разные программы субсидирования. Речь идёт о перевозках из Дальнего Востока и на Дальний Восток, из Крыма и в Крым, в Калининград и из Калининграда, а также о перевозках внутри регионов Дальнего Востока. Поддержка оказывается прежде всего молодёжи до 23 лет, пенсионерам и инвалидам, а также детям, имеющим путёвки в детский центр «Океан». При этом объединение программ позволит в упрощённом порядке без принятия дополнительных решений перекидывать деньги из программы в программу, таким образом увеличивать объёмы субсидирования по мере необходимости по отдельным маршрутам. Кроме того, увеличиваются сроки предоставления субсидий», - сообщил он.В целом на программу выделено 3,8 млрд рублей. Кроме того, из 152 субсидируемых маршрутов регионы еще софинансируют 84 маршрута.