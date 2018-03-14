Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 марта 2018, 11:47



Жителей Красноярского края обучат основам предпринимательства. Пройдут семинары и в Норильске.



Просмотров:197 В текущем году в Красноярском крае пройдет серия семинаров для начинающих предпринимателей и тех, кто только задумывается об открытии своего дела. Семинары в разное время состоятся в Красноярске, Зеленогорске, Ачинске, Назарове, Канске, Минусинске, Лесосибирске, Норильске, Дудинке, Краснотуранске, Уяре, Ермаковском, Шушенском и Емельянове, сообщает "ФедералПресс". Этот проект ведет краевое агентство развития бизнеса. Как рассказал директор агентства Александр Граматунов, ожидается, что в семинарах примут участие не менее 400 человек - как начинающих бизнесменов, так и людей, не имеющих опыта в бизнесе. «Ежегодно на базе агентства обучение по разным направлениям проходят 900 предпринимателей», - отметил Граматунов.Программа обучения основам предпринимательства включает такие темы, как маркетинг, налогообложение, планирование доходов и расходов, прогноз движения денежных средств, отчёт о финансовых результатах и балансовый отчёт, составление бизнес-плана, программы государственной поддержки бизнеса, рациональное заимствование. Выпускники программы получат сертификаты или удостоверения, которые будут учитываться, если начинающие предприниматели решат подать заявки на получение единовременной финансовой помощи или гранта в краевом агентстве труда и занятости, говорится в сообщении. Записаться на семинары можно по телефону (391) 265-44-32 доб. 038 или по электронной почте: e-mail: zhogova@agpb24.ru