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14 марта 2018, 11:54



В Норильске с работодателя взыскана компенсация морального вреда в размере 3,4 млн руб., связанная с гибелью работников на производстве.



Просмотров:321 Норильским городским судом рассмотрено два гражданских дела о компенсации морального вреда. С исками к ООО «Заполярная строительная компания» обратились близкие родственники работников, погибших на производстве. В рассмотрении дела участвовал представитель прокуратуры г. Норильска, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края. В ходе судебного заседания установлено, что 07.07.2017 около 10 утра на руднике «Заполярный» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» при ведении горнопроходческих работ работниками ООО «Заполярная строительная компания» произошел взрыв. В результате 10 работников получили травмы различной степени тяжести, 4 из которых погибли. Как показала проверка, рабочие места работников не соответствовали требованиям безопасности, ненадлежащая организация производства работ работодателем привела к несчастному случаю. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В настоящее время ведется расследование.Суд согласился с заключением прокурора, участвующего в рассмотрении гражданского дела и взыскал в пользу 2 истцов компенсацию морального вреда в размере 800 тыс. рублей на каждого, в пользу 2 других истцов - в размере 900 тыс. рублей на каждого. Общая сумма взысканных средств, которые должен выплатить работодатель родственникам погибших, составила 3,4 млн рублей, говорится в сообщении.