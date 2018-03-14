Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 марта 2018, 12:56



В Норильске будут судить мужчину за серию краж денег и мошенничество.



Просмотров:230 В начале января за помощью в дежурную часть полиции обратилась 29-летняя местная жительница. От родных она узнала, что от ее имени неизвестное лицо просит в долг у ее знакомых денежные средства. Под подозрение сотрудников полиции попал 29-летний приятель потерпевшей. Как установили стражи порядка, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления злоумышленник, находясь в гостях у своей приятельницы, похитил ее сотовый телефон, оцененный в семь тысяч рублей, после чего сделал с него рассылку всем контактам, записанным в телефонной книге, с просьбой займа денежных средств и указанием номера банковской карты. На вопросы, поступавшие в ответ на просьбу о срочной финансовой помощи, злоумышленник отвечал от лица приятельницы и, вводя в заблуждение, склонил к переводу денежных средств трех абонентов, похитив у них в общей сумме 20 000 рублей. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий мужчина был задержан и дал признательные показания. Полицейские установили также, что за несколько дней до описанных событий злоумышленник совершил дае кражи денежных средств. В одном случае под предлогом совершения звонка он попросил у водителя такси телефон, предварительно убедившись, что к нему подключена услуга «мобильный банк». В то время когда, как думал водитель такси, его пассажир сначала набирал нужный ему номер, а потом звонил по телефону, злоумышленник перевел с его счета семь тысяч рублей. Во втором случае с аналогичной просьбой позвонить по телефону в травмпункте он обратился к охраннику медицинского учреждения. Получив телефон, он также с помощью мобильного банка списал со счета его владельца семь тысяч рублей. Похищенные денежные средства злоумышленник переводил на карты своих ничего не подозревающих знакомых и родственников, у которых соответствующие суммы забирал наличными и тратил на продукты питания и спиртное. В отношении злоумышленнника возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Кража» и «Мошенничество». Максимальная санкция указанных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование завершено. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом, решения которого дожидается под стражей. Большую часть похищенных денежных средств потерпевшим возместила супруга злоумышленника, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.