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14 марта 2018, 13:07

Средняя зарплата по Красноярскому краю составляет около 40 тыс рублей в месяц.


За 2017 год средняя заработная плата работников организаций Красноярского края составила 40 929,3 рубля и по отношению к 2016 году выросла на 5,9 процента. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы в 2017 году составила 34 380,6 рубля, что на 4,7 процента больше, чем в 2016 году, сообщает НИА со ссылкой на Красноярскстат.
Самые большие зарплаты у работников в добывающих производствах – в 2,2 раза, самой низкой остается заработная плата в организациях по производству одежды – 32,5 процента от среднекраевой.
В 2017 году среднедушевые денежные доходы населения Красноярского края составили 28061 рубль и по сравнению с 2016 годом увеличились
на 0,1 процента. Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 2,6 процента, говорится в сообщении.

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    Список новостей

 14 марта 2018 
17:26   Сегодня в Норильске стартовал XXIII региональный многожанровый фестиваль детского и юношеского творчества «Весенняя мозаика». 17:22   Штормовое предупреждение будет действовать в Норильске еще ночь, утром 15 марта циклон из Норильска уйдет.
17:02   Президент «Норникеля» Владимир Потанин вошел в список 100 самых богатых людей мира. 16:33   В пятницу в 18.00 в художественной галерее Норильска откроется выставка прикладного творчества клуба «Галакс».
14:42   Четверть миллиона за билет. Жительница Красноярска выставила на продажу билет на чемпионат мира по футболу - 2018. 14:26   Норильск стал победителем общероссийского социального проекта «Семья и город – растем вместе».
14:23   Пожилые горожане и инвалиды Норильска смогут пройти социальную реабилитацию. 14:20   Студенты и выпускники вузов смогут пройти стажировку в структурных подразделениях администрации Норильска.
13:34   В день выборов во всех школах, где расположены избирательные участки, пройдет день открытых дверей «Семья и школа - партнеры в воспитании». 13:07   Средняя зарплата по Красноярскому краю составляет около 40 тыс рублей в месяц.
12:56   В Норильске будут судить мужчину за серию краж денег и мошенничество. 11:54   В Норильске с работодателя взыскана компенсация морального вреда в размере 3,4 млн руб., связанная с гибелью работников на производстве.
11:47   Жителей Красноярского края обучат основам предпринимательства. Пройдут семинары и в Норильске. 11:40   Норильчане смогут летать по спецтарифам в шесть городов России. Постановление о порядке предоставления субсидий авиакомпаниям в этом году подписал премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев.
11:33   В Норильске сохраняется штормовое предупреждение по сильному ветру. 11:24   Норильчанин выиграл в лотерею квартиру, а житель столицы края - четыре миллиона рублей.
11:23   Фестиваль городской среды «Выходи гулять», который ранее был перенесен на сегодня, отменен из-за непогоды.

 13 марта 2018 
18:24   Инвалида, признавшегося под пытками в убийстве семьи в Норильске, следователи хотят принудительно отправить в стационар психиатрии. 17:40   Кайеркан встретит Весну-красну веникболом и катанием на снегоходах. Народные гулянья 18 марта начнутся здесь, как и во всех районах города, в 13 часов.
17:20   Зоозащитники Норильска пишут заявление в полицию по двум последним случаям жестокого обращения с животными. 17:07   18 марта на народных гуляньях «Весну-красну встречаем!» в Норильске будут работать полевые кухни, где горожане смогут согреться горячим чаем и шурпой.
17:06   Планы по выпуску готовой продукции выполнены по всем показателям. В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за февраль. 17:01   Сегодня норильчанин Валерий Редкозубов стал призером Паралимпийских игр в Пхенчхане. Наша сборная с четвертой строчки турнирной таблицы переместилась на вторую.
15:59   Норильск нуждается в специалистах, обладающих дефицитными специальностями в сфере образования и здравоохранения. 15:22   На основании заявлений о голосовании по месту фактического пребывания к 16 марта будет сформирован окончательный реестр избирателей.
15:08   Более 300 нарушений за четыре дня. Норильские автоинспекторы подвели итоги рейдов минувших праздничных дней. 15:03   В Норильске проходит городской образовательный фестиваль «Наш город» для школьников и учителей.
14:30   В день выборов 18 марта на всех избирательных участках организуют продажу непродовольственных товаров и продуктов. 13:11   Более 800 тысяч рублей за месяц возместили предприниматели Норильска за некачественные товары и услуги.
13:06   День бесплатной юридической помощи пройдет в Норильске в пятницу. 13:04   В воскресенье утром в Норильск привезут оленей. Катание на упряжках начнется в 13.00.
12:58   В Норильске будут судить мужчину за использование поддельного водительского удостоверения. 11:47   «Выходи гулять». Молодежный центр Норильска приглашает норильчан на зимний фестиваль городской среды, который планируется провести завтра.
11:39   «Под музыку Вивальди». Концерт классической музыки, посвященный 340-летию великого композитора, пройдет 16 марта в Норильском колледже искусств. 11:16   Благодаря вмешательству прокуратуры работник норильской железной дороги получит гарантированный ежегодный отпуск в полном размере.
11:12   Остался на ночлег и обокрал. Норильчанин предстанет перед судом за квартирную кражу на сумму более 100 тысяч рублей. 10:49   PolArt-резиденция Музея Норильска представляет проект «ЦветНор» резидента Анны Толкачевой.
10:22   В полиции Норильска напомнили о возможности добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ за денежное вознаграждение. 10:11   Благотворительный фонд «Территория добра» приглашает всех желающих в «АтельеКота». Все вырученные средства будут переданы нуждающимся в лечении и реабилитации.
10:01   В Норильске снова действует «Штормовое предупреждение».

 12 марта 2018 
18:57   Сегодня 95-летний юбилей отмечает норильчанка Мария Афанасьевна Хаустова, ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла. 18:43   Грете требуется помощь неравнодушных норильчан! Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» объявил сбор средств на лечение собаки.
18:21   Очередная жертва интернет-ловушек. Житель Норильска, пытаясь получить кредит, лишился 40 тысяч рублей. 18:15   Более 600 участников, два десятка коллективов приняли участие в XI региональном фестивале по современным танцевальным направлениям «Сияние Севера – 2018».
18:02   В Норильске продолжает регистрироваться неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. 17:59   Норильск выходит на международный уровень. В нашем городе проходит фестиваль итальянской культуры «Здравствуй, Норильск!».
17:54   До Красноярского экономического форума - 2018 остался ровно месяц, для участия в нем зарегистрировалось уже более 2700 человек. 17:37   Сегодня в Норильске стартовала ежегодная благотворительная акция «Сохраним память Великой Победы!».
17:07   Определился победитель Ночной хоккейной лиги от Норильска. На всероссийский финал в Сочи поедет «Алит НОК». 17:05   Завершился четвертый открытый чемпионат Норильска по армейскому рукопашному бою.




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