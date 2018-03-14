Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 марта 2018, 13:07



Средняя зарплата по Красноярскому краю составляет около 40 тыс рублей в месяц.

Самые большие зарплаты у работников в добывающих производствах – в 2,2 раза, самой низкой остается заработная плата в организациях по производству одежды – 32,5 процента от среднекраевой. В 2017 году среднедушевые денежные доходы населения Красноярского края составили 28061 рубль и по сравнению с 2016 годом увеличились на 0,1 процента. Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 2,6 процента, говорится в сообщении.

Просмотров:198 За 2017 год средняя заработная плата работников организаций Красноярского края составила 40 929,3 рубля и по отношению к 2016 году выросла на 5,9 процента. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы в 2017 году составила 34 380,6 рубля, что на 4,7 процента больше, чем в 2016 году, сообщает НИА со ссылкой на Красноярскстат.Самые большие зарплаты у работников в добывающих производствах – в 2,2 раза, самой низкой остается заработная плата в организациях по производству одежды – 32,5 процента от среднекраевой.В 2017 году среднедушевые денежные доходы населения Красноярского края составили 28061 рубль и по сравнению с 2016 годом увеличилисьна 0,1 процента. Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 2,6 процента, говорится в сообщении.