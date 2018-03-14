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14 марта 2018, 13:34



В день выборов во всех школах, где расположены избирательные участки, пройдет день открытых дверей «Семья и школа - партнеры в воспитании».



Просмотров:222 Форму проведения этой акции каждая школа определила для себя самостоятельно, но везде будут организованы выставки детского и семейного творчества. А вот какие мероприятия для организации семейного досуга придумают в школах - это вопрос креативности их организаторов. Так, где-то родителей будут консультировать психологи или педагоги-предметники, где-то пройдут веселые старты для ребят начальной школы или состязания по волейболу и баскетболу - для старшеклассников. Мероприятия рассчитаны на разные возрастные категории, интересы ребят и их родителей. Дни открытых дверей будут проходить с 10 до 18 часов. Подробнее о содержании этого дня для каждой школы можно узнать непосредственно в учебных заведениях.